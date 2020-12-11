Milli helikopter motoru seri üretim yolunda - Son Dakika

Milli helikopter motoru seri üretim yolunda

11.12.2020 15:07

Milli helikopter motoru seri üretim yolunda İlk milli helikopter motoru Ankara'da Gökbey'le buluşacak TEI Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Mahmut F.

Milli helikopter motoru seri üretim yolunda

İlk milli helikopter motoru Ankara'da Gökbey'le buluşacak

TEI Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Mahmut F. Akşit:

"2024 gibi sertifikasyonu tamamlanmış seri imalatın ilk motorunu teslim etmeyi planlıyoruz"

ESKİŞEHİR - Türkiye'nin ilk milli helikopter motoru TEI-TS1400, test aşamalarının tamamlanmasının ardından yapılan uğurlama töreni ile önümüzdeki günlerde Ankara'da bulunan TAI'ye doğru yola çıkacak.

Geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da video konferans, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ile Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın tören alanındaki katılımlarıyla TEI tarafından üretilen İlk milli helikopter motoru TEI-TS1400'ün testi akabinde teslim töreni gerçekleşmişti. Motorun, testleri tamamlamasının ardından bugün yapılan ve TEI Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Mahmut F. Akşit'in katılımıyla gerçekleşen törenle Ankara'da bulunan TAI'ye doğru yola çıkacağını aktardı.

"TAI hemen Gökbey helikopterine entegre edecek"

Genel Müdür Akşit, basın mensuplarına çeşitli açıklamalarda bulundu. Motorun, TAI'ye yollandıktan sonra yerli imkanlarla geliştirilip üretilen ilk helikopter olan Gökbey'e monte ekileceğini söyleyen Akşit, bu durumun küçümsenmemesi gerektiğini ve sırf bu motorun takılması için büyük bir bütçenin ayrıldığını söyledi. Prof. Dr. Mahmut F. Akşit'in, "Bu gerçekten ilk motor, bunu göndereceğiz. TAI hemen Gökbey helikopterine entegrasyon işlemine başlayacak. Bunu da hafife almayın, projede sadece entegrasyonun düzgün yapılması için 80 milyon dolar bütçe ayrıldı. Çünkü devasa yüksek güçlerle uğraşıyorsunuz. Motor yüklendiği zaman kaportayı bile esnetiyor. Bunların tamamının çalışılması ve beraber analizlerinin yapılması lazım. Haberleşmenin sağlanması lazım. Dinamik sistemlerinin birbirine etkileşimlerinin analizlerinin yapılması lazım. Ciddi bir iş. Bunlarda aylarca sürüyor, bazen yıl sürüyor. TAI bunu yaparken, biz bu motordan peş peşe imalata başladık." diye konuştu.

"Motorun ikiz kardeşinin imalatı bitmek üzere"

Motorun yakın zamanda ikincisinin de imalatının bitirilip önümüzdeki iki hafta içerisinde test aşamasına geleceğini ifade eden Akşit, seri üretim hakkında da şu bilgileri paylaştı;

"Şu anda bu motorun ikiz kardeşinin imalatı bitmek üzere. İki hafta içinde teste hazır olacak, bunun aynısı. Yaklaşık 1,5-2 ay içinde 3. Kardeşi geliyor. Ondan sonraki 2 ay içinde 4. geliyor. Yani önümüzdeki yazın ortasına kadar 5 tane olacak. Peş peşe geliyor artık, biz bunları seri imalat kabul etmiyoruz. Seri imalat sertifikasyonu da aldıktan sonra teslim edilen ilk motordur. Bu motorda TAI entegrasyonu yaparken biz diğer motorlarda zorlu olgunlaştırma testleri yapacağız. Oluşabilecek her türlü olumsuzluğu test edeceğiz. Bunlar uzun süreçler, aylar sürecek. Bunlara olgunlaştırma testleri diyoruz, 1-1,5 yıl sürecek. Olgunlaştırma testleri bittikten sonra sertifikasyon süreci başlıyor. Sertifikasyon süreci bürokratik, önemli bir süreç. Motorun her türlü şeye dayanabileceğinden emin olduğumuz en son noktası. Bu da 1,5-2 yıl sürüyor, biz bunları sıkıştırıp her şeyi önümüzdeki 3 yıl içinde bitirmeyi hedefliyoruz. 2024 gibi sertifikasyonu tamamlanmış seri imalatın ilk motorunu teslim etmeyi planlıyoruz. İlk motorumuzu teslim ediyoruz aslında ama sertifikalı değil, bir sürü test olacak."

Tanıtım etkinliği gazetecilerle hatıra fotoğrafı çekimi ile sona erdi.

Milli helikopter motoru seri üretim yolunda
Milli helikopter motoru seri üretim yolunda
Milli helikopter motoru seri üretim yolunda
Milli helikopter motoru seri üretim yolunda

Türkiye, Ankara, Milli, TEI, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Milli helikopter motoru seri üretim yolunda - Son Dakika


Son Dakika

TFF Başkanı Nihat Özdemir'in koronavirüs testi negatife döndü Güney Koreli yönetmen Kim Ki-duk, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti Aynı aileden 5 kişi, koronavirüsten hayatını kaybetti! 7'si halen tedavi görüyor Bakan Koca'dan "AK Partililer aşı olmaya başladı" iddiasıyla ilgili açıklama: Çin'de eczanede satılıyor, isteyen alır yaptırır Son seçim anketinde Demirtaş sürprizi! Parti kurarsa yüzde 7'nin üzerinde oy alıyor PKK/YPG'nin kontrol noktalarına saldırı planı deşifre oldu, canlı bomba böyle etkisiz hale getirildi Ulus Pazarı'nın kapalı olduğundan haberi olmayan Bulgarlar, elleri boş geri döndüler Avustralya'da uygulanan korona aşısında korkutan sonuç: Deneklerde HIV antikoru tespit edildi
AB Zirvesi'nden Türkiye'ye yaptırım kararı çıkmadı, Yunan muhalefeti deliye döndü: Ulusal çıkarlarımızı koruyamıyorsunuz AB Zirvesi'nden Türkiye'ye yaptırım kararı çıkmadı, Yunan muhalefeti deliye döndü: Ulusal çıkarlarımızı koruyamıyorsunuz         
15:50
Zihinsel engelli kız çocuğuna markette cinsel istismar! Sapığın görüntüleri sosyal medyada infial yarattı Zihinsel engelli kız çocuğuna markette cinsel istismar! Sapığın görüntüleri sosyal medyada infial yarattı         
15:30
'Süt kazanında banyo' skandalında yeni gelişme: Takipsizlik başvurusunda bulunuldu 'Süt kazanında banyo' skandalında yeni gelişme: Takipsizlik başvurusunda bulunuldu         
15:11
Şeker ve çikolatayla kandırmış! Küçük çocuğu istismar ettiği anları telefonuna kaydeden sapık 31 yıl hapis cezası aldı Şeker ve çikolatayla kandırmış! Küçük çocuğu istismar ettiği anları telefonuna kaydeden sapık 31 yıl hapis cezası aldı         
14:40
2 yıl önce göbeğindeki yağları aldırmak isteyen Alişan, ölümden döndüğünü ilk kez anlattı 2 yıl önce göbeğindeki yağları aldırmak isteyen Alişan, ölümden döndüğünü ilk kez anlattı         
14:21
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Bakü'de okuduğu şiir, İran Dışişleri Bakanı Zarif'i rahatsız etti Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Bakü'de okuduğu şiir, İran Dışişleri Bakanı Zarif'i rahatsız etti         
13:53
Son Dakika: Yaptırım uygulanacak mı? AB Zirvesi sonrası Merkel ve Macron'dan Türkiye açıklaması Son Dakika: Yaptırım uygulanacak mı? AB Zirvesi sonrası Merkel ve Macron'dan Türkiye açıklaması         
13:34
İstanbul'da zabıta turist oldu; taksicilere ceza yağdı İstanbul'da zabıta turist oldu; taksicilere ceza yağdı         
13:19
Annesini korumak için babasını öldürmüştü! Talihsiz gencin beraatine karar verildi Annesini korumak için babasını öldürmüştü! Talihsiz gencin beraatine karar verildi         
12:33
Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "14 günlük kısıtlama gelir mi?" sorusuna yanıt: Şu an için öyle bir şey yok         
12:08
BM'den aldığı hibeyle iş kuran Suriyeli kadın, ürettiği lokumları 4 ülkeye ihraç ediyor BM'den aldığı hibeyle iş kuran Suriyeli kadın, ürettiği lokumları 4 ülkeye ihraç ediyor         
12:05
Aldatıldığını cinsel içerikli mesajları görünce öğrenip katil olan kocanın ifadesi ortaya çıktı: Eşim beni 'gereksiz' diye kaydetmiş Aldatıldığını cinsel içerikli mesajları görünce öğrenip katil olan kocanın ifadesi ortaya çıktı: Eşim beni 'gereksiz' diye kaydetmiş         
11:50
Emine Erdoğan'ın maskesinde dikkat çeken detay! Üstünde 'Ya Şafi' baskısı var Emine Erdoğan'ın maskesinde dikkat çeken detay! Üstünde 'Ya Şafi' baskısı var         
11:11
HDP'li vekilden skandal hareket! Terör örgütü üyesinin telefonunu el çabukluğuyla çekip aldı HDP'li vekilden skandal hareket! Terör örgütü üyesinin telefonunu el çabukluğuyla çekip aldı         
10:31
29 yıldır geçimini 1,5 metrekarelik dükkandan sağlıyor 29 yıldır geçimini 1,5 metrekarelik dükkandan sağlıyor         
08:47
Yasak olmasına karşın yapılan düğüne polis baskını! Gözyaşlarına boğulan gelini arkadaşları teselli etti Yasak olmasına karşın yapılan düğüne polis baskını! Gözyaşlarına boğulan gelini arkadaşları teselli etti         
08:06
Sıra dışı görüntüsüyle ilgi çeken 1996 model otomobiline 70 bin lira istiyor Sıra dışı görüntüsüyle ilgi çeken 1996 model otomobiline 70 bin lira istiyor         
15:15
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.12.2020 16:06:25. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Milli helikopter motoru seri üretim yolunda - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei