Üye Girişi
Milli hentbolcu Alperen Arabacı, sağlık durumunun iyi olduğunu açıkladı - Son Dakika

Milli hentbolcu Alperen Arabacı, sağlık durumunun iyi olduğunu açıkladı

24.01.2022 15:37

2024 Avrupa Hentbol Şampiyonası 1. eleme turunda deplasmanda Kıbrıs Rum Kesimi ile oynanan maç öncesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıkan ve halen Kıbrıs Rum Kesimi'nde karantinası devam eden milli hentbolcu Alperen Arabacı, "Şu anda federasyonumuzun bana ayarlamış olduğu...

2024 Avrupa Hentbol Şampiyonası 1. eleme turunda deplasmanda Kıbrıs Rum Kesimi ile oynanan maç öncesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıkan ve halen Kıbrıs Rum Kesimi'nde karantinası devam eden milli hentbolcu Alperen Arabacı, "Şu anda federasyonumuzun bana ayarlamış olduğu bir evde kalıyorum, her türlü ihtiyacım karşılanıyor. Sağlık açısından da bir problemim yok, kendimi oldukça iyi ve zinde hissediyorum." dedi.

Alperen Arabacı, Kıbrıs Rum Kesimi'nde karantinada bulunduğu evden AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Mili maç için geldiğimiz Güney Kıbrıs'ta koronavirüs testimin pozitif çıkması sonucu karantinaya alındım. Milli maçta oynayamadığım için üzgünüm fakat takımımızın galip gelerek üst tura çıkmış olması beni oldukça mutlu etti. Takımımı buradan bir kez daha tebrik ediyorum." diye konuştu.

"Şu anda federasyonumuzun bana ayarlamış olduğu bir evde kalıyorum ve her türlü ihtiyacım karşılanıyor. Sağlık açısından da bir problemim yok, kendimi oldukça iyi ve zinde hissediyorum." diyen milli hentbolcu, "Kuzey Kıbrıs'tan da yetkililerle sürekli iletişim halindeyiz, her türlü ihtiyacımın karşılanması için çalışıyorlar, sağ olsunlar. Türkiye'ye dönebilmek için de çabalayan federasyonumuza, Dışişleri Bakanlığımıza, Gençlik ve Spor Bakanlığımıza, Sağlık Bakanlığımız yetkililerine buradan teşekkürü bir borç bilirim." ifadelerini kullandı.

Alperen Arabacı, "Aynı zamanda destek mesajlarını esirgemeyen Türk halkıyla da gurur duyuyorum. Karantina sürecimin en kısa sürede tamamlanıp ülkeme dönmek istediğimi herkese buradan iletiyorum. En kısa zamanda görüşmek üzere sağlıcakla kalın, hoşça kalın." dedi.

A Milli Takım Başantrenörü Okan Halay

A Milli Erkek Hentbol Takımı Başantrenörü Okan Halay da Alperen Arabacı'nın sağlık durumunun iyi olduğunu belirtti.

Kıbrıs Rum Kesimi maçına gitmeden önce Türkiye'de PCR testi yaptırdıklarını, bütün oyuncuların ve heyetteki herkesin testinin negatif çıktığını aktaran Halay, şunları kaydetti:

"Güney Kıbrıs'a vardığımız zaman havalimanında tekrar PCR testi istediler, ertesi gün testler açıklanınca hepimizin negatif maalesef Alperen Arabacı'nın pozitif çıktı. Bu durumda Alperen maçta oynayamadı, hemen acilen otelden çıkılarak başka bir yere gidilmesi için bize bilgi verildi. Sağ olsun federasyon başkanımız hemen Alperen'le ilgili gerekli işlemleri yaparak onu tedavi ve karantina süreci için düzgün bir eve yerleştirdi, 10 gün orada karantina altında olacak. Alperen'de hiçbir belirti yok, sağlık durumu şu anda çok iyi, bir sıkıntısı yok."

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Dışişleri Bakanlığı'nca Güney Kıbrıs Rum Yönetiminden (GKRY) milli hentbolcu Alperen Arabacı'nın KKTC'ye getirilmesi için devletin gerekli girişimde bulunduğunu hatırlatan Halay, "Devletimiz sağ olsun onu aldırmak için gerekli çabayı gösterdi ama maalesef prosedür gereği 10 gün boyunca orada kalması gerekiyormuş. Şu anda bildiğim kadarıyla 27 Ocak'ta belki hızlı bir test yapılacak, bu test sonucu negatif çıkarsa onu hemen ülkemize ulaştıracağız." diye konuştu.

Alperen Arabacı'nın yanında bir refakatçinin kalıp kalmadığına ilişkin de Halay, "Yanında hiç kimsenin kalmasına izin verilmedi, zaten Güney Kıbrıs'a giderken de bizim vize süremiz üç günlüktü. Sadece maç öncesi, maç günü ve sonrası bir gün, ondan dolayı kimsenin kalmasına izin verilmedi. Şimdi Alperen Arabacı'nın vizesinin uzatılmasını Güney Kıbrıs yönetimi yapacaktır. Süreci tamamlayınca sağlıklı bir şekilde dönecektir diye düşünüyorum. Alperen ile devamlı konuşuyorum, hiçbir sıkıntısı yok, sağlığı da iyi. Ortamı, kaldığı yer güzel, her türlü ihtiyacı karşılanıyor, hiçbir sıkıntısı yok." açıklamasında bulundu.

Milli hentbolcu Alperen Arabacı, sağlık durumunun iyi olduğunu açıkladı
Milli hentbolcu Alperen Arabacı, sağlık durumunun iyi olduğunu açıkladı
Milli hentbolcu Alperen Arabacı, sağlık durumunun iyi olduğunu açıkladı

YORUMLAR
500

Kıbrıs Rum Kesimi, Hentbol, Kıbrıs, Rum, Spor, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Milli hentbolcu Alperen Arabacı, sağlık durumunun iyi olduğunu açıkladı - Son Dakika


Son Dakika! Kuzey Marmara Otoyolu'nda 30 aracın karıştığı zincirleme kaza meydana geldi, trafik kilitlendi Son Dakika! Kuzey Marmara Otoyolu'nda 30 aracın karıştığı zincirleme kaza meydana geldi, trafik kilitlendi         
15:57
Davutoğlu'na hakaretten Selahattin Demirtaş'a,11 ay 20 gün hapis Davutoğlu'na hakaretten Selahattin Demirtaş'a,11 ay 20 gün hapis         
15:43
Son Dakika: İstanbul'da kar yağışı nedeniyle kamuda mesai bugün 15.30'da bitiyor Son Dakika: İstanbul'da kar yağışı nedeniyle kamuda mesai bugün 15.30'da bitiyor         
14:54
Son Dakika: Yoğunluğunu artıran kar yağışı nedeniyle İstanbul Havalimanı'ndaki tüm uçuşlar durduruldu Son Dakika: Yoğunluğunu artıran kar yağışı nedeniyle İstanbul Havalimanı'ndaki tüm uçuşlar durduruldu         
14:19
Oyuncu Bülent Şakrak'tan anneye gözyaşlarıyla veda Oyuncu Bülent Şakrak'tan anneye gözyaşlarıyla veda         
13:39
Son Dakika: Vaka yoğunluğu en çok artan 10 ilimiz belli oldu Son Dakika: Vaka yoğunluğu en çok artan 10 ilimiz belli oldu         
12:19
Son dakika: Borsada parası olanlar derin bir nefes aldı! BTC Turk'teki erişim sıkıntısı bitti! Son dakika: Borsada parası olanlar derin bir nefes aldı! BTC Turk'teki erişim sıkıntısı bitti!         
11:59
Everton'ı çalıştıracak! Fenerbahçe'den yaka paça gönderilmişti! Everton'ı çalıştıracak! Fenerbahçe'den yaka paça gönderilmişti!         
11:57
Bu etin kilosu 16 bin TL! Yurt dışından müşteriler geliyor Bu etin kilosu 16 bin TL! Yurt dışından müşteriler geliyor         
10:28
Fatma Girik'in ardından konuşan Cüneyt Arkın: Bağıra bağıra ağlamak istiyorum! Fatma Girik'in ardından konuşan Cüneyt Arkın: Bağıra bağıra ağlamak istiyorum!         
10:12
Megakent için alarm verildi! İstanbul yıllardır görmediği kar yağışını bugün görecek Megakent için alarm verildi! İstanbul yıllardır görmediği kar yağışını bugün görecek         
10:04
Bülent Serttaş, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile anısından bahsetti: 'Beni en zayıf noktamdan yakaladın' dedi Bülent Serttaş, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile anısından bahsetti: 'Beni en zayıf noktamdan yakaladın' dedi         
09:19
KDV indiriminde sona gelindi: Peynir, süt, et, bebek maması, hijyenik ped gibi ürünlerde kalkıyor KDV indiriminde sona gelindi: Peynir, süt, et, bebek maması, hijyenik ped gibi ürünlerde kalkıyor         
08:55
Vali Ahmet Ümit açıkladı: 1950 yılından beri görülen en yoğun kar yağışı! Bolu'da 17 kilometrelik araç kuyruğu oluştu Vali Ahmet Ümit açıkladı: 1950 yılından beri görülen en yoğun kar yağışı! Bolu'da 17 kilometrelik araç kuyruğu oluştu         
08:27
Ankara'da aracı kaydı, kaza yaptı! Tamer Karadağlı çarptığı arabanın sahibini arıyor Ankara'da aracı kaydı, kaza yaptı! Tamer Karadağlı çarptığı arabanın sahibini arıyor         
07:52
İntihar ettiği denilen Esmanur'u annesinin öldürdüğü ortaya çıktı İntihar ettiği denilen Esmanur'u annesinin öldürdüğü ortaya çıktı         
20:49

Son Dakika Haberleri
15:56 Son Dakika! Kuzey Marmara Otoyolu'nda 30 aracın karıştığı zincirleme kaza meydana geldi, trafik kilitlendi
15:56 Sinan Akçıl, Müge Anlı fanı çıktı: Allah Türkiye'yi Müge Anlı'sız bırakmasın!
15:42 Davutoğlu'na hakaretten Selahattin Demirtaş'a,11 ay 20 gün hapis
15:42 AK Partili Yasin Aktay: Sezen Aksu bu kadar tepkiyi hak etmedi...
15:40 Bu görüntü paylaşım rekoru kırdı! Mercek bulutu şekil değiştirerek saatlerce gökyüzünde kaldı
15:34 Kremlin sert çıktı: Bu gerilimin sebebi ABD ve NATO'dur
15:32 Otopsi raporu ortaya koydu! Pınar Gültekin diri diri yakılmış!
15:23 Alparslan: Büyük Selçuklu'da bu akşam neler olacak? Alparslan kayıp, Akça obadan kaçtı!
15:18 Acun Ilıcalı'nın eli boş kaldı! Bitirdiği transferi Fenerbahçe'ye kaptırdı
15:12 Yok böyle şans! ABD'de bir kadın 3 milyon dolarlık piyango ödülünü spam klasöründe buldu
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.01.2022 16:13:41. #1.12#
SON DAKİKA: Milli hentbolcu Alperen Arabacı, sağlık durumunun iyi olduğunu açıkladı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement