Milli heyecan Atatürk Kent Meydanı'nda yaşanacak
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Bu akşam oynanacak olan Fransa-Türkiye karşılaşması Aydın Büyükşehir Belediyesi'nin Atatürk Kent Meydanı'na kuracak olduğu dev ekrandan izlenilebilecek.
Haber Yayın Tarihi: 14.10.2019 04:49 Kaynak: İHA
Bu akşam oynanacak olan Fransa- Türkiye karşılaşması Aydın Büyükşehir Belediyesi'nin Atatürk Kent Meydanı'na kuracak olduğu dev ekrandan izlenilebilecek.
A Milli Futbol Takımı 2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri H Grubu 8'inci maçında deplasmanda Fransa ile karşılaşacak. 21.45'te başlayacak maç Aydın Atatürk Kent Meydanı'ndaki dev led ekrandan canlı yayınlanacak.
Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, tüm Aydınlıları Milli heyecana davet etti. - AYDIN
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