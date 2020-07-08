Milli heyecan Sivas'ta yaşanacak - Son Dakika

Milli heyecan Sivas'ta yaşanacak

Sivas Valisi Salih Ayhan, 3 Eylül 2020'de Türkiye-Macaristan milli maçının Sivas'ta oynanacağını açıkladı.

Sivas Valisi Salih Ayhan, 3 Eylül 2020'de Türkiye- Macaristan milli maçının Sivas'ta oynanacağını açıkladı. Ayhan, "Türkiye-Macaristan milli maçı Sivas'ta oynanacak. Bu bir ilk olacak. İnşallah bunun üstesinden geleceğiz" dedi.

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Sivas Valisi Salih Ayhan ile Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi İsmail Erdem, Sivasspor- Malatyaspor maçı sonrası stadyum çıkışında basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Vali Ayhan, Türkiye Futbol Federasyonu'nun yakında konu ile ilgili bir açıklama yapacağını belirterek, Sivas için bir ilk olacağını söyledi. Ayhan, "Geçen yıl kongremizin 100. yılıydı. Kongrenin 100. yılı olması münasebetiyle bir armağan istemiştik Türkiye Futbol Federasyonu'ndan. Bir milli maç istedik. Bu konuda hakikaten şartla çok zorladılar ama geçen yıl müsabakalar arasında durum, şehirleri arasındaki trafik vs. dikkate alındığı zaman geçen yıl hakikaten şartları zorladılar ama olmadı. Bir sözleri vardı. İlk milli maçı Sivas'a vermeleri konusunda sözleri vardı. 1 aydır yaklaşık olarak şehrimizdeki otellerin durumu, havaalanının durumu, stadyum alt yapımız olsun ciddi bir değerlendirme yapıldı. Ziyaretimizde talebimizi ilettik. Türkiye Futbol Federasyonu da kendince bunu değerlendirdi. Futbol Federasyonu üzerine düşeni yaptı. Bundan sonraki karar UEFA ile alakalı. İnşallah orada da bir olumsuzluk olmadığı zaman 3 Eylül 2020 yılında Türkiye-Macaristan milli maçı Sivas'ta oynanacak. Bu bir ilk olacak. İnşallah bunun üstesinden geleceğiz. Bitti gibi görünüyor ama Türkiye Futbol Federasyonu yakında bir açıklama yapacak. UEFA boyutu kaldı. Ben TFF Başkanımız Nihat Özdemir'e, yönetim kurulu üyelerine şükranlarımı sunuyorum. Sivas'ımıza yakında bu müjdeyi verecekler. Bu oldu diyebiliriz. Sadece resmi açıklaması kaldı. İnşallah Sivas'ımız güzel bir sınav verecek" dedi.

ERDEM: "MİLLİ TAKIMIMIZI SİVAS'TA MİSAFİR EDECEĞİZ"

Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi İsmail Erdem ise, "İlk maçın Sivas'ta oynanması inşallah uğurlu gelir. 3 Eylül akşamı nasip olursa Sivas'ta olacağız. 4 Eylül'de ise kongrenin 101'inci yıl dönümü olacak. Burada Türkiye Futbol Federasyonu Başkanımıza ve yönetim kurulu üyelerimize teşekkür ediyoruz. Geçen yılda biz bu tarafa doğru istişare ediyorduk. Son olarak UEFA'nın çevre ve stadyumla ilgili tetkikleri kaldı. TFF olarak yakın bir zamanda resmi bir açıklama yapılacak. İnşallah herhangi bir aksilik olmazsa 3 Eylül akşamı Milli Takımımızı burada misafir edeceğiz. Avrupa Uluslar Ligine galip başlayacağımıza inanarak şimdiden milli takımımıza başarılar dilerim. Hayırlı uğurlu olsun" diye konuştu.

(İHA)

Salih Ayhan, Macaristan, Türkiye, Sivas, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.07.2020 21:37 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Milli heyecan Sivas'ta yaşanacak - Son Dakika
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