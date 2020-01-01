Milli hokeyci Sinem öğretmen, gözünü Avrupa şampiyonasına dikti

Bolu'da aile dostunun aracılığıyla sosyal aktivite olarak başladığı salon hokeyinde milli forma giyen 25 yaşındaki Sinem Alpakan, başarılarıyla göz dolduruyor.

Keçiören Şehit Enes Kırımlı Ortaokulu'nda beden eğitimi öğretmeni olan Sinem Alpakan'ın hayatı, küçük yaşlarda tanıştığı salon hokeyi sayesinde değişti.

Daha önce adını bile duymadığı hokey ile 10 yaşındayken tanışan Alpakan, bu branşta kısa sürede önemli mesafeler katedip milli sporcu oldu.

Ter döktüğü hokeyde, arkadaşlarıyla yurt içi ve yurt dışında önemli başarılara imza atarak 15 yılı geride bırakan Alpakan, beden eğitimi öğretmeni olarak devam ettiği kariyerinde de başarıdan başarıya koşuyor.

Öğrencilerine de başarılı çalışmalarıyla rol model olan Alpakan, ilerlettiği spor dalında hala ilk günkü heyecanını sürdürüyor.

Kadın Milli Hokey Takımı'nda ay-yıldızlı formayı giyen Alpakan, elde ettiği başarıları Salon Hokeyi Kadın Milli Takımı ile katılacakları Avrupa Şampiyonluğu ile taçlandırmak istiyor.

"Hokey bende tutkuya dönüştü"

Salon Hokeyi Kadınlar Milli Takımı'nın Avrupa Şampiyonası C2 Finalleri için Trabzon'da gerçekleştirilen kampta AA muhabirine açıklamalarda bulunan Sinem Alpakan, sosyal aktivite olarak 15 yıl önce başladığı hokeyin, kendisinde tutkuya dönüştüğünü söyledi.

Hokey sporu ile aile dostları olan eski milli hokeyci Gazel Güven sayesinde tanıştığını dile getiren Alpakan, "Daha önce adını bile duymadığım bir spor dalıydı. O yüzden benim için büyük bir şans oldu. Sosyal aktivite olarak başladım ve sonrası geldi. Hokey bende tutkuya dönüştü." ifadesini kullandı.

Alpakan, hokeyde 15 yılı geride bıraktığına işaret ederek, öğretmen olmasının yanı sıra hokeyde ay-yıldızlı formayı giymenin kendisini ayrıca gururlandırdığını belirtti.

"Hala ilk günkü heyecanla İstiklal Marşı'nı okuyorum"

Milli sporcu olmanın tarif edilemeyecek bir duygu olduğunu vurgulayan Alpakan, "Bu duyguyu kelimelerle anlatmak gerçekten çok zor. Ay-yıldızlı formayı gururla giyiyorum ve hala ilk günkü heyecanla İstiklal Marşı'nı okuyor, aynı şevkle antrenman yapıyor ve müsabakalarda performans göstermeye çalışıyorum." dedi.

Alpakan, şu an Salon Hokeyi Kadınlar Milli Takımı'nın Avrupa Şampiyonası C2 Finalleri için hazırlık yaptıklarını aktararak, "Avrupa'da güzel bir başarı elde ederek bir sonraki yıl dünya kupası elemelerine katılmaya hak kazanmak istiyoruz. Arkadaşlarımızla öncelikli hedefimiz bu yüzden Avrupa'da söz sahibi olabilmek." diye konuştu.

Hokeyin hayatını ve dünya görüşünü değiştirdiğine dikkati çeken Alpakan, bu kapsamda öğrencilerine rol model olarak onları hokey ve spora yönlendirmek için gayret ettiğini sözlerine ekledi.