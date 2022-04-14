Milli İHA Aksungur, hedefi başarıyla vurdu - Son Dakika

MİLLİ Savunma Bakanlığı (MSB), Milli İnsansız Hava Aracı (İHA) Aksungur'dan ilk defa yapılan Milli Akıllı Mühimmat (MAM-L) atışında hedefin başarıyla vurulduğunu duyurdu.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Mavi Vatan 2022 Tatbikatı kapsamında; Deniz Kuvvetlerimizin envanterine yeni giren Milli İHA Aksungur'dan ilk defa MAM-L atışı yapıldı. Doğu Akdeniz'de su üstü hedefi kullanılarak gerçekleştirilen atışta hedef başarıyla vuruldu" denildi.