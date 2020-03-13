Milli İHA "Bayraktar TB2" Yunan sınırında devriyeye başladı (2) - Son Dakika
Son Dakika Güncel Milli İHA 'Bayraktar TB2' Yunan sınırında devriyeye başladı (2) - Son Dakika

Milli İHA "Bayraktar TB2" Yunan sınırında devriyeye başladı (2)

6 saat önce

Milli İHA "Bayraktar TB2" Yunanistan sınırında devriye görevine başladı.

Milli İHA "Bayraktar TB2" Yunanistan sınırında devriye görevine başladı.

Baykar Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar, milli İHA'nın Yunanistan sınırında devriye uçuşuna başladığına ilişkin bilgiyi sosyal medya hesabından paylaştı.

Bayraktar, #milliteknolojihamlesi etiketiyle yaptığı paylaşımında "Doğudan batıya, kuzeyden güneye... Semalarımızda hür ve özgür..." mesajını yayımladı.

"Canla başla çalışıldı"

Edirne Valisi Ekrem Canalp, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sınır devriyesine başlayan ve taktik sınıfta dünyanın en iyi insansız hava aracı platformu olan "Bayraktar TB2"nin sınır birliklerinin bilgi akışına büyük katkı sunacağını söyledi.

Vali Canalp, çok kısa sürede bu ihtiyacın giderildiğini ifade ederek, "1,5 gün gibi kısa sürede ihtiyaç duyulan böylesine bir uygulamanın hayata geçirilmesinde canla başla çalışan Baykar çalışanlarına ve Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar'a teşekkür ediyorum." dedi.

Baykar Uçuş Eğitimi ve Test Merkezi Yöneticisi Taner Doğruer de Edirne Valisi Canalp'in Yunanistan sınırındaki devriye ve gözetleme talebi doğrultusunda "Bayraktar TB2" ile devriye görevine başlandığını belirtti.

Milli İHA Bayraktar TB2 Yunan sınırında devriyeye başladı (2)

Selçuk Bayraktar, Yunanistan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.03.2020 09:50 Kaynak: AA
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