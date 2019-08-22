Son Dakika Haberleri: Milli İHA bu kez yangının üstüne gitti
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Milli İHA bu kez yangının üstüne gitti

1 saat önce

TUSAŞ tarafından üretilen Anka, İzmir'deki yangında gece uçuşu yapıp, topladığı gerçek zamanlı görüntüleri yangın ekiplerine sundu.

Milli İHA bu kez yangının üstüne gitti, System.String[]

TUSAŞ tarafından üretilen Anka, İzmir'deki yangında gece uçuşu yapıp, topladığı gerçek zamanlı görüntüleri yangın ekiplerine sundu.

İzmir, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 22.08.2019 11:55 
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