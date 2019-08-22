Milli İHA bu kez yangının üstüne gitti
1 saat önce
TUSAŞ tarafından üretilen Anka, İzmir'deki yangında gece uçuşu yapıp, topladığı gerçek zamanlı görüntüleri yangın ekiplerine sundu.
TUSAŞ tarafından üretilen Anka, İzmir'deki yangında gece uçuşu yapıp, topladığı gerçek zamanlı görüntüleri yangın ekiplerine sundu.
Haber Yayın Tarihi: 22.08.2019 11:55
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