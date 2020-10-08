Milli İHA'lar yerli uydu terminaline kavuştu - Son Dakika

Milli İHA'lar yerli uydu terminaline kavuştu

08.10.2020 11:01
Milli İHA'lar yerli uydu terminaline kavuştu, System.String[]

Türkiye'nin milli insansız hava araçlarının (İHA) yerli uydu terminalleriyle kontrol edilmesini sağlayacak projede teslimatlar başladı.

Türkiye'nin milli insansız hava araçlarının (İHA) yerli uydu terminalleriyle kontrol edilmesini sağlayacak projede teslimatlar başladı. Ultra kompakt sistemler sayesinde, kara araçlarına ve nispeten daha küçük taktik İHA'lar Bayraktar TB2 ve Vestel Karayel'e de uydu haberleşme imkanı kazandırılacak.

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, Türkiye'de üretilen ve uydu haberleşme kabiliyetine ihtiyaç duyan İHA'larda kullanılabilecek yerli uydu terminali için önemli bir aşamaya geçildi.

Haberleşmede uydu teknolojilerinin kullanılması her geçen gün artıyor. Uydu haberleşmesi ses, görüntü, multi-medya ve veri haberleşmesi başta olmak üzere televizyon yayıncılığında, GPS/navigasyon sistemlerinde ve meteorolojik ölçümlerde kullanılıyor.

2000'li yıllardan itibaren ise özellikle televizyon yayıncılığı uygulamalarına ilaveten askeri uygulamalarda mobil uydu haberleşmesi ve güvenli uydu haberleşmesi ihtiyacı ortaya çıktı. Bu uygulamaların hepsi zaman içerisinde yüksek bant genişliği ihtiyacını beraberinde getirdi. Uydular başlangıçta C ve Ku-Bant kullanırken, artan kapasite ihtiyacını karşılayabilmek için Ka-bant ve ötesi için uygulamalar gündeme geldi.

Türkiye'de de bu teknolojik trendlere paralel olarak 2000'li yıllardan itibaren yüksek kapasiteli uydulara, sadece C ve Ku-Bant'ta değil Ka-Bant ve ötesinde çalışan yerli ve milli sistemlere ihtiyaç duyuldu. Yakın zamana kadar yurt dışı kaynaklardan temin en sık tercih edilen yöntem iken bu dönemde özellikle askeri alanda kullanılabilecek uydu haberleşme sistemlerinin ithalatında karşılaşılan güçlükler yerli ve milli uydu haberleşme sistemlerinin geliştirilmesinin önceliklendirilmesine vesile oldu.

?Bu noktada, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığının görevlendirmesiyle Türkiye'nin ihtiyaçlarının milli ve yerli olarak karşılanması amacıyla CTech Bilişim Teknolojileri AŞ çalışmalara başladı.

CTech geliştirdiği sistemlerin teknolojik trendlere uygun olarak her türlü hareketli platformda kullanılması ve güncel askeri tehditlere karşı güvenli olmasını önceliğine alarak çalışmalar yapıyor.

?

İlk etapta 2014'te ANKA-S Projesi kapsamında uydu modem sistemini geliştirmek üzere başlayan çalışma, 2017'de ilk yerli İHA uydu haberleşme terminalinin gerçekleştirilmesiyle devam etti. Halihazırda 2018'de Türk Havacılık ve Uzay Sanayi (TUSAŞ) ile imzalanan sözleşmeye uygun olarak İHA'lar için geniş bant uydu haberleşme sistemleri üretimi sürdürülüyor.

Temmuz ayında ANKA-S için ilk teslimat gerçekleştirilirken yakın zamanda yapılan yeni teslimatla toplamda 15 hava terminali ve 2 MiniHUB, TUSAŞ'ın kullanımına sunuldu. Toplamda 40'a yakın hava terminali ve 10'dan fazla MiniHUB ile donatılmış mobil yer istasyonu ve 1 adet HUB sistemlerimizin teslimatları 2020-2021 içinde tamamlanacak.

Tüm taktik İHA'lara uydudan kontrol kabiliyeti

İHA'lar üzerinde yer alan hava terminali ve yer kontrol sistemleri gereken tüm sistem bileşenlerini içerecek şekilde HUB, MiniHUB ve mobil yer istasyonundan oluşuyor.

CTech'in sunduğu geniş band çözümü, İHA'ların 20 Mbps'leri aşan hızlarda faydalı yük verisini yer kontrol istasyonuna aktarmasını sağlıyor.

Tamamen ölçeklenebilir yapıda olan bu sistem sayesinde istenirse tek bir İHA operasyonu istenirse de onlarcasının aynı anda icrası sağlanabiliyor.

Ku-bant ile başlayan bu çalışmalar, Ka-band ve yine Ku-band'da daha kompakt sistemler geliştirmek üzere devam ediyor. Bu yeni ve ultra kompakt sistemler sayesinde özellikle sadece telsiz ve LOS haberleşme kabiliyetine sahip tekerlekli ve zırhlı kara araçlarına ve nispeten daha küçük taktik İHA'lar Bayraktar TB2 ve Vestel Karayel'e uydu haberleşme imkanı kazandırılabilecek.

Yer kontrol istasyonlarının mobilitesi arttı

CTech ayrıca mobil yer istasyonu ihtiyacına TUSAŞ ile yeni yaklaşım getirdi.

Bu yaklaşım sayesinde sahada özel bir tekerlekli araca ihtiyaç duyan ağır, hantal mobil yer istasyonları; hem ağırlık hem de boyut olarak daha küçük "konuşlandırılabilir" yapıya getirildi ve güvenlik güçlerine önemli bir mobilite kabiliyeti sağlandı.

Geliştirilen konuşlandırılabilir/mobil uydu yer istasyonu muadillerine göre çok daha hafif ve küçük olmasına rağmen kullanılan 3,7 metre antenle muadilleri ile aynı yetenekleri sergileyebiliyor.

Bu sistem askeri uygulamalar yanında sınır güvenliği, acil yardım, mobil polis uygulamalarındaki ihtiyaçları da karşılayacak.

Bayraktar TB2, Türkiye, Vestel, Milli, Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Milli İHA'lar yerli uydu terminaline kavuştu - Son Dakika Ekonomi

YORUMLAR

Son Dakika

Köylülerin 'füze' sandığı projeye Kanada'dan teklif geldi: Yatırım yapalım Bisikletiyle köpeklerden kaçarken düşüp ölen adamın görüntüleri ortaya çıktı Koronavirüs aşısı, Türkiye'de yılbaşından sonra kullanılabilir olacak Gözyaşında da koronavirüs tespit edildi! En büyük belirtisi çapaklanma FLO'nun kurucusu Hacı Ahmet Ziylan hayatını kaybetti İstanbul'da dolu yağışı öncesi hazırlıklar tamamlandı, ortaya ilginç kareler çıktı! Bursa'da üniversite öğrencilerine emlakçıdan 'Senet tuzağı' iddiası Bir aile dramı! Evde yalnız bırakılan 3 küçük çocuk için mahalleli seferber oldu
Son Dakika: KKTC'de Kapalı Maraş bölgesinin bir kısmı halkın kullanımına açıldı Son Dakika: KKTC'de Kapalı Maraş bölgesinin bir kısmı halkın kullanımına açıldı         
12:20
Son Dakika! Ermenistan Ulusal Güvenlik Servisi Başkanı Argişti Kryamyan görevden alındı Son Dakika! Ermenistan Ulusal Güvenlik Servisi Başkanı Argişti Kryamyan görevden alındı         
12:06
Sosyal ve ekonomik destek hizmeti ödemeleri bugün başlayacak Sosyal ve ekonomik destek hizmeti ödemeleri bugün başlayacak         
11:20
G.Saray'da muhalefet, erken seçim için çalışmalara başladı! İlk aday Burak Elmas G.Saray'da muhalefet, erken seçim için çalışmalara başladı! İlk aday Burak Elmas         
11:06
Eski Sağlık Bakanı Recep Akdağ, 8 ay yanında çalışan Ali Edizer'i anlattı: Bu arkadaş anormal Eski Sağlık Bakanı Recep Akdağ, 8 ay yanında çalışan Ali Edizer'i anlattı: Bu arkadaş anormal         
10:51
Son dakika: Dolar ve euro tüm zamanların en yüksek seviyesinden işlem görüyor Son dakika: Dolar ve euro tüm zamanların en yüksek seviyesinden işlem görüyor         
10:33
Fiyatı düşürmek için et dönerde kanatlı hayvan ve loğusa şerbetli hile yapıyorlar Fiyatı düşürmek için et dönerde kanatlı hayvan ve loğusa şerbetli hile yapıyorlar         
10:28
5 haftalık hamileyken düşük yapan Yasemin Özilhan sessizliğini bozdu 5 haftalık hamileyken düşük yapan Yasemin Özilhan sessizliğini bozdu         
10:23
Sağlık çalışanının kırık şişeyle boğazını kesen sanık, kendisini Sağlık çalışanının kırık şişeyle boğazını kesen sanık, kendisini "anneme sinkaflı küfür edildi" sözleriyle savundu         
10:13
Swinger şebekesi zenginlerle fuhşun ardından 'kaz yolundu' mesajı gönderiyormuş Swinger şebekesi zenginlerle fuhşun ardından 'kaz yolundu' mesajı gönderiyormuş         
09:41
Türk asıllı Alman oyuncu Emre Can Türkçe konuşmadı, sert tepki gördü Türk asıllı Alman oyuncu Emre Can Türkçe konuşmadı, sert tepki gördü         
09:04
Terörist Müzeyyen Aydınlı'nın sağ kolu Diyarbakır Barosu'na kayıtlı avukat Merve Nur Doğan çıktı Terörist Müzeyyen Aydınlı'nın sağ kolu Diyarbakır Barosu'na kayıtlı avukat Merve Nur Doğan çıktı         
00:30
Türkiye güzeli Şevval Şahin yeme rutinini anlattı! Hiç kimse bir şey anlamadı Türkiye güzeli Şevval Şahin yeme rutinini anlattı! Hiç kimse bir şey anlamadı         
00:18
Maria ile Mustafa reytinglere yenik düştü! Dizinin yayından kaldırılması bekleniyor Maria ile Mustafa reytinglere yenik düştü! Dizinin yayından kaldırılması bekleniyor         
19:58
İngiliz oyuncu Eva Price, arabada cinsel ilişkiye giren çifti izleyip sosyal medyadan maç anlatır gibi anlattı İngiliz oyuncu Eva Price, arabada cinsel ilişkiye giren çifti izleyip sosyal medyadan maç anlatır gibi anlattı         
19:11
Bakan Soylu'dan polislere, uyuşturucu satıcıları ve mafya talimatı: Gereğini yapın, suçu benim haneme yazın Bakan Soylu'dan polislere, uyuşturucu satıcıları ve mafya talimatı: Gereğini yapın, suçu benim haneme yazın         
19:03
TikTok videosu için gerçek silahla yapılan kurgu, genç kızın sonu oldu TikTok videosu için gerçek silahla yapılan kurgu, genç kızın sonu oldu         
16:09
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.10.2020 12:48:08. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Milli İHA'lar yerli uydu terminaline kavuştu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei