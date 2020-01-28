Milli İHA'ların gözünden deprem bölgesi - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Milli İHA'ların gözünden deprem bölgesi - Son Dakika

Milli İHA'ların gözünden deprem bölgesi

6 saat önce

Elazığ'daki depremin ardından Milli İHA ve İKU'lar da çok önemli görevler üstlendi.

Milli İHA'ların gözünden deprem bölgesi, System.String[]

Elazığ'daki depremin ardından Milli İHA ve İKU'lar da çok önemli görevler üstlendi. Hızlı bir şekilde olay yerine gönderilen insansız hava araçları 25 dakika içinde olay yerinden görüntüleri Ankara ve deprem olan illerin Komuta Merkezlerine anlık olarak aktardı.


Jandarma Genel Komutanlığının Bayraktar TB2 İnsansız Hava Araçları (İHA) ve İnsanlı Keşif Uçaklarını (İKU) depremin ilk dakikalarından itibaren bölgeye yönlendirildi. Deprem esnasında havada keşif görevi icra eden 3 İHA, Elazığ ve Malatya semalarına sevk edildi. Aynı dakikalarda İHA'ların yanı sıra 1 İKU da söz konusu bölgeye intikal etti. İlk defa Elazığ depreminde İHA/İKU sistemleri tespit/irtibat ve acil bilgi ihtiyaçlarının temininde etkili olarak kullanıldı. Depremin ardından 25 dakika kısa bir sürede görüntüler Jandarma Komuta Merkezi'ne aktarıldı. - ANKARA

Ankara, Elazığ, Deprem, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.01.2020 09:08 Kaynak: İHA
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