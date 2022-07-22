Milli imkanlarla üretildi! Jandarmaya teslim edildi - Son Dakika
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Milli imkanlarla üretildi! Jandarmaya teslim edildi

22.07.2022 17:07
Milli imkanlarla üretildi! Jandarmaya teslim edildi

Askeri Fabrika ve Tersane İşletme Anonim Şirketi (ASFAT) tarafından milli imkanlarla geliştirilip üretilen 'ASBOT KN-35' tipi 2 bot, İzmir'de jandarmaya teslim edildi. Botların Şanlıurfa ve Konya'ya gönderileceği bildirildi.

Jandarma ekipleri, İzmir'in Balçova ilçesindeki Levent Marina'da 'ASBOT KN-35' tipi 2 botu teslim aldı. ASFAT'ın jandarmaya teslim ettiği 'ASBOT KN-35' tipi bot sayısının böylece 7'ye ulaştığı bildirildi.

Botların jandarmanın ihtiyaçları doğrultusunda vakum infüzyon teknolojisi kullanılarak kompozit malzemeden inşa edildiği ve Türk Loydu klaslı oldukları belirtildi. Göl, akarsu ve denizlerde görev yapabilecek şekilde 10,2 metre uzunluğunda ve 3,2 metre genişliğinde üretilen botların 2 adet 250 beygir outboard motor ile 40 knot hıza kadar çıkabildiği, tam yolda iken tam iskele ve tam sancak dönüşü yapabilecek şekilde tasarlandığı kaydedildi.

Teslim alınan iki botun Şanlıurfa ve Konya'ya gönderileceği bildirildi.

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Kaynak: AA

Jandarma, Balçova, İzmir, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Milli imkanlarla üretildi! Jandarmaya teslim edildi - Son Dakika

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