Göl, akarsu ve denizlerde görev yapabilecek şekilde 10,2 metre uzunluğunda ve 3,2 metre genişliğinde üretilen botların, 2 adet 250 beygir outboard motor ile 40 knot hıza kadar çıkabildiği, tam yolda iken, tam iskele ve tam sancak dönüşü yapabilecek şekilde tasarlandığı kaydedildi.

Kaynak: AA

Jandarma, İzmir, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Milli imkanlarla üretilen 2 bot, İzmir'de jandarmaya teslim edildi - Son Dakika

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