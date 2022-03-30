Milli İrade Meydanı'nda kitap okuma etkinliği yapıldı - Son Dakika
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Milli İrade Meydanı'nda kitap okuma etkinliği yapıldı

30.03.2022 15:41
Milli İrade Meydanı'nda kitap okuma etkinliği yapıldı

Balıkesir'de Kütüphane Haftası etkinlikleri kapsamında İl Halk Kütüphanesi Müdürlüğü tarafından "Balıkesir Okuyor" adlı etkinlik gerçekleştirildi.

Balıkesir'de Kütüphane Haftası etkinlikleri kapsamında İl Halk Kütüphanesi Müdürlüğü tarafından "Balıkesir Okuyor" adlı etkinlik gerçekleştirildi.

Etkinliğe katılan Balıkesir Vali Yardımcıları Şükrü Kara ve Mustafa Çek ile protokol üyeleri, öğrencilerle Milli İrade Meydanı'nda kitap okudu.

İl Halk Kütüphanesi Müdürü Orhan Onocak, etkinlikte yaptığı konuşmada, kitap okumanın sağladığı bilgi ve birikime dikkati çekti.

Onocak, şu ifadeleri kullandı:

"Etkinlikte bilgi ve kitap okumanın önemine vurgu yapıyoruz. İki türlü bilgi vardır; maddenin bilgisi ve mananın bilgisi. Maddenin ve mananın bilgisine sahip olan çok toplum var. Ülkelerinin nasıl geliştiklerini ve dünyaya hakim olduklarını görüyoruz. Bizim de bilgiye hakim olarak, bilginin önemine dikkati çekerek, bilgiye sahip olarak, gelecek nesillerimize dünyanın hakimi dünyanın medeniyetini kurmasında öncü olabilmesi için de okumanın önemine dikkat çekmek için bu etkinlikleri gerçekleştiriyoruz çünkü kütüphaneler bunun için var."

Programa katılan öğrencilere kitap dağıtılmasının ardından etkinlik gün boyu sürdü.

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Kütüphane Haftası, Balıkesir, Milli, Kitap, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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