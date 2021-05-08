Milli İrade Platformu, İsrail'in, Mescid-i Aksa'da ibadet edenlere yönelik saldırısını kınadı Açıklaması - Son Dakika

Milli İrade Platformu, İsrail polisinin, işgal altındaki Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesindeki Mescid-i Aksa'da cemaate yönelik saldırısını kınadı.

Platformdan yapılan açıklamada, "İsrail'in, Filistin'e yerleşti(rildi)ği tarihten bugüne kadar ortaya koyduğu uygulamalar ve işlemeye devam ettiği cinayetlerle, insanlığın tarih boyunca şahit olduğu en büyük felaket tanımını fazlasıyla hak eden, vahşetin, zulmün ve terörün devlete dönüşmüş halidir." ifadesi kullanıldı.

İsrail'in hem Filistinlilere hem de bütün Müslümanların Harem-i Şerifi olan Mescid-i Aksa'ya karşı yıllardır uyguladığı bu "devlet terörü"nün, idrak edilen ramazan ayında iyice şiddetlendiği ve gece yaşananlarla doruk noktasına ulaştığı belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Mescid-i Aksa'da ibadet eden kardeşlerimize karşı işgalci İsrail'in uyguladığı bu devlet terörünü şiddetle ve nefretle kınıyor ve lanetliyoruz. Filistinli kardeşlerimize ve Mescid-i Aksa'ya yönelik ortaya koyduğu devlet terörü ile insani, vicdani ve ahlaki hiçbir değeri ve kutsalı olmadığını tüm dünyaya gösteren İsrail'e karşı, insanlığı harekete geçmeye davet ediyoruz."