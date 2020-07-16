"Milli İradenin Tecellisi: Ay-yıldız" sergisi açıldı - Son Dakika

"Milli İradenin Tecellisi: Ay-yıldız" sergisi açıldı

Ay yıldızın tarihiyle ilgili zengin bir koleksiyonu sanatseverle buluşturan "Milli İradenin Tecellisi: Ay-yıldız" sergisinin açılışı yapıldı.

Ay yıldızın tarihiyle ilgili zengin bir koleksiyonu sanatseverle buluşturan "Milli İradenin Tecellisi: Ay-yıldız" sergisinin açılışı yapıldı.

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Tarık Zafer Tunaya Kültür Merkezi'ndeki sergide, Haluk Perk'in koleksiyonundan seçilen objeler, 15 Temmuz temasıyla bir araya getirildi.

Sergide Osmanlı'dan Cumhuriyet'e ay yıldız ve hilalin nakşedildiği farklı objelerin yanı sıra 15 Temmuz gecesi vatandaşların önüne geçerek tankı durdurma görüntüleri de yer aldı.

"Vazifemiz bu işin kültürünü devam ettirmek"

Açılışa katılan Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan, İstiklal Marşı'ndaki "Ben ezelden beridir hür yaşadım, hür yaşarım." ifadesinin 15 Temmuz'da tekrar ve daha iyi anlaşıldığını ifade etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde 24 saat geçmeden darbenin önüne geçildiğini vurgulayan Demircan, "Bundan sonra vazifemiz bu işin kültürünü devam ettirmek. Çünkü bunu hem araştırmaya devam etmek hem de sıcak tutmak lazım." dedi.

Bayrağın bu anlamda çok şey anlattığını dile getiren Demircan, "Cumhurbaşkanı Erdoğan lider olarak 'Sahaya çıkın burada ihanet var.' dedi, millet sokağa indi ve tankına sahip çıktı. Bu duyguyu kaybetmemek lazım." diye konuştu.

"Ay yıldız bu milletin temel sembolüdür"

İstanbul Kültür ve Turizm Müdürü Coşkun Yılmaz, bayrağın milletin tarihi sürekliliğine vurgu yapan önemli bir unsur olduğunu belirterek, "Hilal zaten asırlardır bu milletin temel sembolüdür, yıldız da onu tamamlayan ana unsurdur. Osmanlı tarihi boyunca da hilal ve yıldızın bayrak şeklinde kullanıldığını görüyoruz." dedi.

15 Temmuz'un milletin bayrağın şahsındaki değerlere bağlılığını gösterdiğinin altını çizen Yılmaz, "Hangi fotoğraf karesine bakarsanız bakın Türk bayrağını, kırmızı zemin üzerinde özgürlüğün ifadesi olan hilali ve yıldızı görüyorsunuz." ifadelerini kullandı.

Serginin hilal ve ay yıldızın tarihi serüveninin yanı sıra toplumsal hayatta benimsenmesini de gösterdiğini kaydeden Yılmaz, şöyle devam etti:

"Bir ihanet girişimi ve Türkiye'yi işgal teşebbüsüdür 15 Temmuz. Sadece bir darbe değildir, darbeye karşı bayrağın etrafında simgeleşen bir karşı koyuş ve istiklal mücadelesidir. Görünürün çok daha ötesinde büyük bir zenginlik, hikaye ve özgünlük ifade etmektedir."

"Milletimiz bu gücü ay yıldızdan alıyor"

Küratör Mehmet Lütfi Şen, sergiye ilişkin bilgi vererek, "Uçağın, tankın karşısında sivil insanlar var. Bir adım geri atmıyorlar. Milletimiz tarih boyunca bu gücü ay yıldızdan alıyor." değerlendirmesinde bulundu.

Koleksiyoner Haluk Perk ise bayrağın önemini vurgulayarak, "İnsiyaki olarak 15 Temmuz'da silahla değil ay yıldızla darbeye karşı çıkıldı. Bu bizi çok gururlandırdı ve duygulandırdı." dedi.

Açılışa, Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürü Murat Salim Tokaç, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdür Yardımcısı Birol İnceciköz, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Handan İnci ve fotoğraf sanatçısı Süleyman Gündüz'ün de arasında bulunduğu kültür ve sanat camiasından pek çok isim katıldı.

Program, İstanbul Devlet Modern Folk Müzik Topluluğu'nun bayrakla ilgili eserleri seslendirdiği müzik dinletisiyle sona erdi.

Haluk Perk koleksiyonundan seçilen objelerin 15 Temmuz temasıyla Mehmet Lütfi Şen küratörlüğünde bir araya getirildiği "Milli İradenin Tecellisi: Ay-yıldız" sergisi, 31 Ağustos'a kadar ziyarete açık olacak.

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.07.2020 22:25 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel 'Milli İradenin Tecellisi: Ay-yıldız' sergisi açıldı - Son Dakika

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