Edinilen bilgilere göre, terörist Fatma Onur 90'lı yıllarda örgüte İngiltere'den katıldı. Örgütün silahlı kanadı içerisinde uzun yıllar görev yapan Fatma Onur, 2016 yılında örgütün istihbarat yapılanması NLP içerisinde sorumlu seviyeye getirildi. Örgüt mensuplarına istihbarat konusunda eğitimler veren, Irak ve Suriye 'de örgütün istihbarat sorumluları arasında yer alarak çeşitli faaliyetler yürüten Onur, özellikle Irak'ın Süleymaniye bölgesi ve kırsalında güvenlik güçlerine karşı gerçekleştirilen çok sayıda eylemden ötürü MİT'in hedef listesine girdi. MİT ajanlarından oluşan özel ekip, Onur'un faaliyetlerinin deşifresi için detaylı bir çalışma başlattı. Onur, yerinin tespit edilmesinin ardından Sincar'da gerçekleştirilen nokta operasyonla etkisiz hale getirildi.

Kaynak: İHA

Millî İstihbarat Teşkilatı, Irak, PKK, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › MİT, PKK'nın merkezi istihbarat yöneticisini etkisiz hale getirdi - Son Dakika

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