MİT, PKK'nın merkezi istihbarat yöneticisini etkisiz hale getirdi - Son Dakika
Üye Girişi

MİT, PKK'nın merkezi istihbarat yöneticisini etkisiz hale getirdi

30.11.2022 10:01

MİT, terör örgütü PKK'nin istihbarat yapılanması içerisinde uzun yıllar sorumlu olarak faaliyet gösteren "Kinda Maraş" kod isimli Fatma Onur'u Irak'ın Sincar bölgesinde gerçekleştirdiği nokta operasyonla etkisiz hale getirdi.

MİT, terör örgütü PKK'nin istihbarat yapılanması içerisinde uzun yıllar sorumlu olarak faaliyet gösteren "Kinda Maraş" kod isimli Fatma Onur'u Irak'ın Sincar bölgesinde gerçekleştirdiği nokta operasyonla etkisiz hale getirdi.

Edinilen bilgilere göre, terörist Fatma Onur 90'lı yıllarda örgüte İngiltere'den katıldı. Örgütün silahlı kanadı içerisinde uzun yıllar görev yapan Fatma Onur, 2016 yılında örgütün istihbarat yapılanması NLP içerisinde sorumlu seviyeye getirildi. Örgüt mensuplarına istihbarat konusunda eğitimler veren, Irak ve Suriye'de örgütün istihbarat sorumluları arasında yer alarak çeşitli faaliyetler yürüten Onur, özellikle Irak'ın Süleymaniye bölgesi ve kırsalında güvenlik güçlerine karşı gerçekleştirilen çok sayıda eylemden ötürü MİT'in hedef listesine girdi. MİT ajanlarından oluşan özel ekip, Onur'un faaliyetlerinin deşifresi için detaylı bir çalışma başlattı. Onur, yerinin tespit edilmesinin ardından Sincar'da gerçekleştirilen nokta operasyonla etkisiz hale getirildi.

MİT kaynakları, istihbarat yapılanmasının tepe yöneticisinin etkisiz hale gelmesi ile örgütün sorunlar yaşadığını tespit etti. - ANKARA

Kaynak: İHA
YORUMLAR
500
MSB: 'Irak'ın kuzeyinde başarıyla devam eden Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 5 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi.' MSB: 'Irak'ın kuzeyinde başarıyla devam eden Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 5 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi.' Pençe Kilit Operasyonu bölgesinde 5 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi Pençe Kilit Operasyonu bölgesinde 5 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Millî İstihbarat Teşkilatı, Irak, PKK, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel MİT, PKK'nın merkezi istihbarat yöneticisini etkisiz hale getirdi - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
09:53 Nöbet geçirip bayılan İskoçyalı adam, uyandıktan sonra Fransızca konuşarak bilim camiasını hayretler içinde bıraktı
09:27 Fatih Altaylı'dan İstanbul Taksiciler Odası Başkanı Eyüp Aksu'ya taksici isyanı: İstanbullulara köpeğe bakar gibi bakıyorlar
09:18 Dünya devi, Fenerbahçe'nin milli oyuncusu İsmail Yüksek için kapıyı çaldı
09:06 Üçüncü bebeğine hamile olan ünlü komedyen, duşta verdiği çıplak pozla şaşkınlık yarattı
09:04 Bakan Soylu duyurdu: Uyuşturucu tacirlerine yönelik düzenlenen Kökünü Kurutma Operasyonu'nda 117 şüphelinin tamamı yakalandı
00:16 Peş peşe indirim gelen motorinin fiyatı 22 lira seviyelerine geriledi
00:10 İran'ı tek golle deviren ABD turu kaparak son 16 turunda Hollanda'nın rakibi oldu
00:08 Her fırsatta taksi sayısının artırılmasına karşı çıkan Eyüp Aksu canlı yayında çark etti
00:07 Galler'i ikinci yarıda geçen İngiltere grubu lider bitirerek son 16 turunda Senegal ile eşleşti
09:24 Mersin'de temizlik yaparken bulduğu cüzdandan 100 bin TL çıktı, tereddüt etmeden sahibine teslim etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.11.2022 10:05:14. #1.12#
SON DAKİKA: MİT, PKK'nın merkezi istihbarat yöneticisini etkisiz hale getirdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement