Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), gri kategoride aranan PKK'lı Dılhaz kod adlı Hizret Çalkın'ı etkisiz hale getirdi.
24.11.2020 09:58
Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), gri kategoride aranan PKK'lı Dılhaz kod adlı Hizret Çalkın'ı etkisiz hale getirdi.
Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), gri kategoride aranan PKK'lı Dılhaz kod adlı Hizret Çalkın'ı etkisiz hale getirdi. - ANKARA
3. Sayfa, Son Dakika
- Kaynak: İHA
Son Dakika › 3. Sayfa › Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), gri kategoride aranan PKK'lı Dılhaz kod adlı Hizret Çalkın'ı etkisiz hale getirdi. - Son Dakika
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