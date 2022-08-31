MİT, terör örgütü PKK'nın sözde eğitim sorumlusunu etkisiz hale getirdi - Son Dakika
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MİT, terör örgütü PKK'nın sözde eğitim sorumlusunu etkisiz hale getirdi

31.08.2022 11:15

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), Irak'ın Duhok/Gara bölgesinde gerçekleştirdiği nokta operasyon ile terör örgütü PKK/KCK'nın sözde eğitim sorumlusu "Rezan Amed" kod adlı Ümit Tarhan'ı etkisiz hale getirdi.

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), Irak'ın Duhok/ Gara bölgesinde gerçekleştirdiği nokta operasyon ile terör örgütü PKK/KCK'nın sözde eğitim sorumlusu "Rezan Amed" kod adlı Ümit Tarhan'ı etkisiz hale getirdi.

Edinilen bilgiye göre MİT, terör örgütü PKK/KCK üyesi Tarhan'ı, örgüte katılım yaptığı Avrupa'dan itibaren takip etti. Türkiye'ye yönelik gerçekleştirilen eylemlere katıldığı, eylemlerde kullanılan patlayıcı malzemeleri hazırladığı ve eylemcilerin eğitimini bizzat verdiği yönündeki tespitler üzerine, etkisiz hale getirilecek kritik hedefler listesine dahil etti. MİT'in teknik ve fiziki takibi sonrasında nokta operasyon için düğmeye basıldı. Terörist Tarhan'ın, Avrupa'dan temin ettiği elektronik ve mekanik malzemeleri teslim almak için, intikal halinde olduğuna yönelik gelen anlık istihbarat üzerine operasyon kararı alındı. Gerçekleştirilen nokta operasyon ile terörist Tarhan etkisiz hale getirildi. Öte yandan güvenlik kaynakları, örgüt mensuplarına silahlı eğitimlerin verildiği, teröristleri çatışma ortamına hazırlayan akademi sorumlularına yönelik peş peşe gelen operasyonlarla, örgütün en önemli gücü olarak görülen eğitim faaliyetlerine büyük darbe vurulduğunu ifade etti. - ANKARA

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Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi MSB: 'Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit edilen 2 PKK'lı terörist daha Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hale... MSB: 'Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit edilen 2 PKK'lı terörist daha Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hale...
Kaynak: İHA

Duhok, Gara, Irak, PKK, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa MİT, terör örgütü PKK'nın sözde eğitim sorumlusunu etkisiz hale getirdi - Son Dakika

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SON DAKİKA: MİT, terör örgütü PKK'nın sözde eğitim sorumlusunu etkisiz hale getirdi - Son Dakika
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