MİT, TSK'ya karşı birçok eylemin sorumlusu olan PKK'lı sözde eyalet sorumlusu Yusif Mahmud Rebani'nin öldürüldüğünü açıkladı - Son Dakika
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MİT, TSK'ya karşı birçok eylemin sorumlusu olan PKK'lı sözde eyalet sorumlusu Yusif Mahmud Rebani'nin öldürüldüğünü açıkladı

12.08.2022 09:34

MİT'in Suriye Kamışlı'da 6 Ağustos'ta gerçekleştirdiği operasyonla, TSK'ya karşı birçok eylemin sorumlusu olduğu belirtilen terör örgütü PKK/YPG'nin sözde Amude-Derbesiye eyaleti genel sorumlusu İran asıllı "Rezan Cavit" kod adlı Yusif Mahmud Rebani'yi etkisiz hale getirdiği açıklandı.

MİT, PKK'nın sözde Haftanin eyalet sorumlusu olduğu dönemde Türk Silahlı Kuvvetlerine yönelik saldırıların talimatını veren terörist Rebani'nin Suriye'de bulunduğunu tespit etti.

OPERASYONU TAMAMLAYIP YURDA DÖNDÜLER

Araştırmaların derinleştirilmesinin ardından operasyonu gerçekleştiren MİT, terörist Rebani ile beraberindeki sözde Amude-Derbesiye eyaleti genel istihkam sorumlusu "Ruhaz Amude" kod adlı Mazlum Esat'ı etkisiz hale getirdi. Operasyona katılan ekip, daha sonra güvenli şekilde Türkiye'ye döndü.

MİT'ten bir büyük başarı daha! PKK/YPG'nin sözde eyalet sorumlusu öldürüldü

PKK'NIN İRAN KOLUNDA GÖREV YAPMIŞ

PKK'ya 1990'lı yıllarda katılan terörist Rebani'nin, 2010'da örgütün İran kolu PJAK'ın sözde en üst yürütme organı "Koordinasyon Komitesi"nde sorumlu olarak görev yaptığı belirlendi. 2014'te Irak'ın Kandil bölgesinde yapılan örgüt konferansının ardından sözde Doğu Kürdistan Demokratik ve Özgürlük Kongresi'nin kurucu eş başkanı olarak seçilen Rebani, aynı yıl PKK'nın silahlı kanadı HPG Askeri Konseyi'nin de kurucu üyeleri arasında yer aldı.

MİT'ten bir büyük başarı daha! PKK/YPG'nin sözde eyalet sorumlusu öldürüldü

ÇOK SAYIDA EYLEMİN ORGANİZATÖRÜ

2018'de Pençe harekatları öncesinde stratejik öneme sahip sözde HPG Haftanin eyalet sorumlusu olarak görevlendirilen terörist, Haftanin'deki terörist faaliyetleri sırasında TSK'ya yönelik çok sayıda eylemi organize etti. Terörist Rebani, 2021'de Barış Pınarı Harekatı'nda terörden arındırılan Rasulayn bölgesinin sınır komşusu Amude-Derbesiye bölgesine sözde eyalet sorumlusu olarak görevlendirildi.

MİT'ten bir büyük başarı daha! PKK/YPG'nin sözde eyalet sorumlusu öldürüldü
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MİT, Suriye'de PKK/YPG Amude-Derbesiye eyalet sorumlusunu etkisiz hale getirdi MİT, Suriye'de PKK/YPG Amude-Derbesiye eyalet sorumlusunu etkisiz hale getirdi MİT'in Suriye'nin Kamışlı bölgesinde düzenlediği operasyonda terör örgütü PKK/YPG'nin sözde eyalet sorumlusu İran asıllı Yusif Mehmud Rebani etkisiz... MİT'in Suriye'nin Kamışlı bölgesinde düzenlediği operasyonda terör örgütü PKK/YPG'nin sözde eyalet sorumlusu İran asıllı Yusif Mehmud Rebani etkisiz...
Kaynak: AA

Suriye, YPG, PKK, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: MİT, TSK'ya karşı birçok eylemin sorumlusu olan PKK'lı sözde eyalet sorumlusu Yusif Mahmud Rebani'nin öldürüldüğünü açıkladı - Son Dakika
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