Terör örgütü PKK'nın sözde yöneticisi Hatice Hezer öldürüldü! Eski HDP'li vekilin ablası olduğu ortaya çıktı - Son Dakika
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Terör örgütü PKK'nın sözde yöneticisi Hatice Hezer öldürüldü! Eski HDP'li vekilin ablası olduğu ortaya çıktı

28.07.2022 10:36

Terör örgütü PKK/KCK'nın sözde yürütme konseyi üyesi 'Berivan Zilan' kod adlı Hatice Hezer, Milli İstihbarat Teşkilatı'nın (MİT) Irak'ın kuzeyindeki Süleymaniye kentinde düzenlediği nokta operasyonda öldürüldü. Hatice Hezer'in eski HDP Van Milletvekili Tuğba Hezer Öztürk'ün ablası olduğu, erkek kardeşinin de 1998'de güvenlik güçleriyle çıkan çatışmada etkisiz hale getirildiği öğrenildi.

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), terör örgütü PKK/KCK'nın sözde yürütme konseyi üyesi "Berivan Zilan" kod adlı Hatice Hezer'i, Irak'ın kuzeyindeki Süleymaniye kentinde düzenlenen nokta operasyonla etkisiz hale getirdi.

ÖRGÜTSEL FAALİYETLERİNE HIZ VERDİĞİ TESPİT EDİLDİ

Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, PKK'ya 1991 yılında katılan Hezer'in örgütsel faaliyetine Irak'ın kuzeyinde hız verdiği tespit edildi.

MİT'ten listeye bir çizik daha! Eski HDP'li vekilin ablası olan terör örgütü sözde yöneticisi Hatice Hezer öldürüldü

SÜLEYMANİYE'DE NOKTA OPERASYON

MİT tarafından konumu belirlenen Hezer, Süleymaniye'de düzenlenen nokta operasyonla etkisiz hale getirildi. Operasyona katılan ekip, daha sonra salimen Türkiye'ye döndü.

MİT'ten listeye bir çizik daha! Eski HDP'li vekilin ablası olan terör örgütü sözde yöneticisi Hatice Hezer öldürüldü

HDP'Lİ ESKİ MİLLETVEKİLİNİN ABLASI

Terörist Hatice Hezer, 2004 yılında PKK/KCK'nın sözde kadın örgütlenmesi PJA (PJAK) Ermenistan sorumlusu oldu. 2008 yılında HPG'nin, 2011 yılında örgütün Mahmur kampı sorumluları arasında yer alan Hezer, 2017 yılında örgütün sözde Suriye PJAK sorumlusu olarak terörist faaliyetlerini sürdürdü. Eski HDP Van Milletvekili Tuğba Hezer Öztürk'ün ablası olduğu öğrenilen Hezer'in erkek kardeşinin de 1998'de güvenlik güçleriyle çıkan çatışmada etkisiz hale getirildiği öğrenildi.

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MİT'ten listeye bir çizik daha! Eski HDP'li vekilin ablası olan terör örgütü sözde yöneticisi Hatice Hezer öldürüldü MİT'ten listeye bir çizik daha! Eski HDP'li vekilin ablası olan terör örgütü sözde yöneticisi Hatice Hezer öldürüldü PKK/KCK'nın sözde yürütme konseyi üyesi Hatice Hezer, MİT'in Irak'ın kuzeyindeki Süleymaniye kentinde düzenlediği nokta operasyonla etkisiz hale... PKK/KCK'nın sözde yürütme konseyi üyesi Hatice Hezer, MİT'in Irak'ın kuzeyindeki Süleymaniye kentinde düzenlediği nokta operasyonla etkisiz hale...
Kaynak: AA

Irak, PKK, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Terör örgütü PKK'nın sözde yöneticisi Hatice Hezer öldürüldü! Eski HDP'li vekilin ablası olduğu ortaya çıktı - Son Dakika

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