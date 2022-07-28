Terörist Hatice Hezer, 2004 yılında PKK/KCK'nın sözde kadın örgütlenmesi PJA (PJAK) Ermenistan sorumlusu oldu. 2008 yılında HPG'nin, 2011 yılında örgütün Mahmur kampı sorumluları arasında yer alan Hezer, 2017 yılında örgütün sözde Suriye PJAK sorumlusu olarak terörist faaliyetlerini sürdürdü. Eski HDP Van Milletvekili Tuğba Hezer Öztürk'ün ablası olduğu öğrenilen Hezer'in erkek kardeşinin de 1998'de güvenlik güçleriyle çıkan çatışmada etkisiz hale getirildiği öğrenildi.

MİT'ten listeye bir çizik daha! Eski HDP'li vekilin ablası olan terör örgütü sözde yöneticisi Hatice Hezer öldürüldü

Kaynak: AA

Irak, PKK, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Terör örgütü PKK'nın sözde yöneticisi Hatice Hezer öldürüldü! Eski HDP'li vekilin ablası olduğu ortaya çıktı - Son Dakika

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