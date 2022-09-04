MİT'ten nokta operasyon: PKK/YBŞ'nin sözde tugay sorumlusu etkisiz hale getirildi - Son Dakika
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MİT'ten nokta operasyon: PKK/YBŞ'nin sözde tugay sorumlusu etkisiz hale getirildi

04.09.2022 10:56
MİT'ten nokta operasyon: PKK/YBŞ'nin sözde tugay sorumlusu etkisiz hale getirildi

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), terör örgütü PKK/YBŞ'nin sözde tugay sorumlusu olarak faaliyet yürüten "Darav Gevda" kod adlı Bedirhan Abi'yi, Irak/Sincar bölgesinde düzenlediği nokta operasyonla etkisiz hale getirdi.

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), terör örgütü PKK/YBŞ'nin sözde tugay sorumlusu olarak faaliyet yürüten "Darav Gevda" kod adlı Bedirhan Abi'yi, Irak/Sincar bölgesinde düzenlediği nokta operasyonla etkisiz hale getirdi.

Edinilen bilgiye göre Milli İstihbarat Teşkilatı, daha önce Türkiye'de silahlı faaliyet yürüttüğü, bu çerçevede bazı güvenlik güçlerinin şehit edilmesi ile sonuçlanan eylemlere katıldığı hatta yönlendirdiği tespit edilen terörist Bedirhan Abi'yi hedef listesine dahil etti. Türk vatandaşı olan ve katıldığı eylemler nedeniyle aranırlık kaydı bulunan terörist Bedirhan Abi'nin, Sincar'da sorumlu düzeyde faaliyet gösterdiğini tespit eden MİT, operasyon için düğmeye bastı. Saha ajanları ve diğer imkanlarını kullanarak terörist Abi'ye yönelik titiz bir çalışma planlayan MİT, Irak'ın Sincar bölgesinde gerçekleştirdiği nokta operasyon ile şahsı etkisiz hale getirdi.

Güvenlik kaynakları, MİT'in, Türkiye'de katıldığı eylemler nedeniyle terörist Bedirhan Abi'nin izini sürerek, sınırlarımıza kilometrelerce uzaklıktaki Sincar'da etkisiz hale getirmesinin, benzer suçlar nedeniyle gizlenen diğer sorumlu düzeydeki teröristler üzerindeki baskıyı artıracağını belirtti. - ANKARA

YORUMLAR
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MİT'İN, SİNCAR'DA GERÇEKLEŞTİRDİĞİ OPERASYONDA PKK'NIN SÖZDE YÖNETİCİLERİNDEN 'DARAV GEVDA' KOD ADLI BEDİRHAN ABİ, ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ MİT'İN, SİNCAR'DA GERÇEKLEŞTİRDİĞİ OPERASYONDA PKK'NIN SÖZDE YÖNETİCİLERİNDEN 'DARAV GEVDA' KOD ADLI BEDİRHAN ABİ, ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ MİT, Irak'ın kuzeyindeki Sincar'daki nokta operasyonuyla, terör örgütü PKK'nın sözde yöneticilerinden Bedirhan Abi'yi etkisiz hale getirdi. MİT, Irak'ın kuzeyindeki Sincar'daki nokta operasyonuyla, terör örgütü PKK'nın sözde yöneticilerinden Bedirhan Abi'yi etkisiz hale getirdi.
Kaynak: İHA

Irak, PKK, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa MİT'ten nokta operasyon: PKK/YBŞ'nin sözde tugay sorumlusu etkisiz hale getirildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: MİT'ten nokta operasyon: PKK/YBŞ'nin sözde tugay sorumlusu etkisiz hale getirildi - Son Dakika
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