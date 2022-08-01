MİT, PKK/YPG'nin sözde Aynularab yürütme konseyi üyesi Arman'ı etkisiz hale getirdi - Son Dakika
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MİT, PKK/YPG'nin sözde Aynularab yürütme konseyi üyesi Arman'ı etkisiz hale getirdi

01.08.2022 10:22
MİT, PKK/YPG'nin sözde Aynularab yürütme konseyi üyesi Arman'ı etkisiz hale getirdi

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), terör örgütü PKK/YPG'nin sözde Aynularab (Kobani) yürütme konseyi üyesi Erhan Arman'ı düzenlediği özel operasyonla etkisiz hale getirdi.

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), terör örgütü PKK/ YPG'nin sözde Aynularab (Kobani) yürütme konseyi üyesi Erhan Arman'ı düzenlediği özel operasyonla etkisiz hale getirdi.

Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, PKK'ya katılım yapmak üzereyken 2012'de yakalanan "Berxwedan Muş" kod adlı terörist, serbest bırakılmasının ardından 2013'te Muş kırsalında örgüte katıldı.

Terör örgütünde, yurt içinde silahlı faaliyetler yürüten ve çok sayıda eyleme katılan Arman, Suriye'ye geçerek Aynularab'da örgüte eleman temini çalışmaları yaptı, Türkiye'ye illegal yollardan PKK/YPS mensupları ve patlayıcılarının geçirilmesi faaliyetlerini birinci elden organize etti. Arman, 2019'da örgütün sözde Aynularab eyalet yürütmesine yönetici olarak getirildi.

Burada Aynularab'da özel olarak tünel ve mevzilendirme sorumlusu olarak görevlendirilen terörist Arman'ın, Türkiye'nin olası harekatlarına karşı örgüt savunmasını planladığı öğrenildi.

Terörist Arman, MİT'in özel operasyonuyla etkisiz hale getirildi.

YORUMLAR
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Bakan Akar: '(ABD ordusundan YPG/PKK'lı elebaşı için taziye mesajı) Bir akıl tutulması, izahı yok bunun. Amerikalı müttefiklerimiz yarın bir gün... Bakan Akar: '(ABD ordusundan YPG/PKK'lı elebaşı için taziye mesajı) Bir akıl tutulması, izahı yok bunun. Amerikalı müttefiklerimiz yarın bir gün... Bakan Akar: '(ABD ordusundan YPG/PKK'lı elebaşı için taziye mesajı) Bir akıl tutulması, izahı yok bunun. Amerikalı müttefiklerimiz yarın bir gün... Bakan Akar: '(ABD ordusundan YPG/PKK'lı elebaşı için taziye mesajı) Bir akıl tutulması, izahı yok bunun. Amerikalı müttefiklerimiz yarın bir gün... Ordu gündem haberi... Bakan Akar: '(ABD ordusundan YPG/PKK'lı elebaşı için taziye mesajı) Bir akıl tutulması, izahı yok bunun. Amerikalı müttefiklerimiz yarın bir gün... Ordu gündem haberi... Bakan Akar: '(ABD ordusundan YPG/PKK'lı elebaşı için taziye mesajı) Bir akıl tutulması, izahı yok bunun. Amerikalı müttefiklerimiz yarın bir gün...
Kaynak: AA

YPG, PKK, Güncel, Son Dakika

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