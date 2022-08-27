MİT operasyonuyla 2 terörist etkisiz hale getirildi

MİLLİ İstihbarat Teşkilatı'nın (MİT) Irak'ın kuzeyinde düzenlediği operasyonla 2 terörist etkisiz hale getirildi.
MİT'in, Irak'ın kuzeyindeki Süleymaniye-Asos bölgesinde gerçekleştirdiği operasyonla PKK/KCK'lı 2 terörist etkisiz hale getirildi.
Kaynak: DHA
Irak, Güncel, Son Dakika
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