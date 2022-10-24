Terör örgütü PKK'nın sözde sabotaj sorumlusu MİT tarafından etkisiz hale getirildi - Son Dakika
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Terör örgütü PKK'nın sözde sabotaj sorumlusu MİT tarafından etkisiz hale getirildi

24.10.2022 10:39

Terör örgütü PKK/YPG'nin sözde Çavreş tugayı sabotaj taburu sorumlusu 'Amed Dorşin' kod adlı terörist Eyyüp Yakut, Milli İstihbarat Teşkilatı'nın (MİT) Suriye'de düzenlediği operasyonla etkisiz hale getirdi.

Suriye'de düzenlenen nokta operasyonla terör örgütü PKK/ YPG'nin sözde Çavreş tugayı sabotaj taburu sorumlusu "Amed Dorşin" kod adlı terörist Eyyüp Yakut, etkisiz hale getirildi.

ÖRGÜTE 2010'DA KATILDI

Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, terör örgütüne 2010'da katılan Yakut'un 2013'te örgütün dağ kadrosuna geçerek Türkiye ve Suriye'de terör faaliyeti yürüttüğü belirlendi.

TSK'YA YÖNELİK EYLEM PLANI YAPIYORDU

Terörist Yakut, 2020'den sonra Barış Pınarı Harekat bölgesinde Türk Silahlı Kuvvetlerine yönelik bombalı eylem ve sabotaj düzenleyen sözde tugayın sorumlusu olarak Suriye'de bulundu. Türk Silahlı Kuvvetlerine yönelik terör eylemleri nedeniyle terörist Yakut, MİT tarafından takibe alındı. Suriye'nin Şeddade bölgesinde olduğu belirlenen terörist Yakut, nokta operasyonla etkisiz hale getirildi.

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SON DAKİKA: Terör örgütü PKK'nın sözde sabotaj sorumlusu MİT tarafından etkisiz hale getirildi - Son Dakika
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