GÜNCELEME - MİT, Irak'ın kuzeyinde 2 teröristi etkisiz hale getirdi - Son Dakika
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GÜNCELEME - MİT, Irak'ın kuzeyinde 2 teröristi etkisiz hale getirdi

27.08.2022 15:40
GÜNCELEME - MİT, Irak'ın kuzeyinde 2 teröristi etkisiz hale getirdi

Milli İstihbarat Teşkilatının (MİT), Irak'ın kuzeyinde terör örgütü PKK/KCK'lı 2 teröristi etkisiz hale getirdiği bildirildi.

Milli İstihbarat Teşkilatının (MİT), Irak'ın kuzeyinde terör örgütü PKK/KCK'lı 2 teröristi etkisiz hale getirdiği bildirildi.

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, MİT'in, Irak'ın Süleymaniye-Asos bölgesinde düzenlediği operasyonda İran uyruklu "Rezan Baran" kod adlı Mervan Misto ve "Bawe Sur" kod isimli Huseyin Resuli Kizilbaş etkisiz hale getirildi.

Teröristlerin, örgüt elebaşlarından Murat Karayılan'ın başında olduğu sözde halk savunma merkezine bağlı faaliyet yürüttüğü öğrenildi.

YORUMLAR
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MİT, Asos'ta 2 PKK/KCK mensubunu etkisiz hale getirdi MİT, Asos'ta 2 PKK/KCK mensubunu etkisiz hale getirdi Irak/Süleymaniye-Asos bölgesinde faaliyet gösteren 2 PKK/KCK mensubu, MİT tarafından gerçekleştirilen operasyonla etkisiz hale getirildi. Irak/Süleymaniye-Asos bölgesinde faaliyet gösteren 2 PKK/KCK mensubu, MİT tarafından gerçekleştirilen operasyonla etkisiz hale getirildi.
Kaynak: AA

Irak, PKK, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel GÜNCELEME - MİT, Irak'ın kuzeyinde 2 teröristi etkisiz hale getirdi - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: GÜNCELEME - MİT, Irak'ın kuzeyinde 2 teröristi etkisiz hale getirdi - Son Dakika
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