GÜNCELEME - MİT, Irak'ın kuzeyinde 2 teröristi etkisiz hale getirdi

Milli İstihbarat Teşkilatının (MİT), Irak'ın kuzeyinde terör örgütü PKK/KCK'lı 2 teröristi etkisiz hale getirdiği bildirildi.
Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, MİT'in, Irak'ın Süleymaniye-Asos bölgesinde düzenlediği operasyonda İran uyruklu "Rezan Baran" kod adlı Mervan Misto ve "Bawe Sur" kod isimli Huseyin Resuli Kizilbaş etkisiz hale getirildi.
Teröristlerin, örgüt elebaşlarından Murat Karayılan'ın başında olduğu sözde halk savunma merkezine bağlı faaliyet yürüttüğü öğrenildi.
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