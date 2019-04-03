Son Dakika Haberleri: Milli İstihdam Seferberliği Anlatıldı

Milli İstihdam Seferberliği Anlatıldı

2 saat önce

Kilis Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliğinde (KESOB) 2019 Yılı Milli İstihdam Seferberliği anlatıldı.

Milli İstihdam Seferberliği Anlatıldı, System.String[]
Kilis Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliğinde (KESOB) 2019 Yılı Milli İstihdam Seferberliği anlatıldı.

KESOB toplantı salonunda 2019 Yılı Milli İstihdam Seferberliği Kapsamında Çalışma ve İŞKUR İl Müdürü Erdinç Çamlı, Sosyal Güvenlik Kurumu İl Müdürü Abdülkadir Akkaş, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Mahmut Kaçarlar, Ticaret İl Müdürü İsmail Incesoy tarafından KESOB Başkanı Şevket Memiler ve Oda Başkanlarına bilgilendirme toplantısı yaptı. - KİLİS

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.04.2019 03:55 Kaynak: İHA

Kilis, Ekonomi
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