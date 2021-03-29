18 yaşındaki milli cimnastikçi Burçak Şenman'ın madalya ve kupa koleksiyonu - Son Dakika

İZMİR'in Güzelbahçe ilçesinde yaşayan 18 yaşındaki milli takım sporcusu Burçak Şenman, 3 yaşında başladığı cimnastikte şimdiden 32 madalya ve 14 kupanın sahibi oldu. Günde 8 saat antrenman yapan Şenman çocukken çok hareketli ve yaramaz olduğunu belirterek, "Annem, 'kızım enerjisini atıp, sakinleşsin' diyerek spora göndermiş. Cimnastikte yetenekli olduğumu ise antrenörlerim keşfetti" dedi.

Manisa'da henüz 3 yaşındayken annesinin 'kızım çok hareketli, enerjisini atsın' diyerek spora başlattığı Burçak Şenman, 18 yıllık hayatına 32 madalya ve 14 kupa sığdırdı. Ailesinin Manisa'dan İzmir'e yerleşmesiyle birlikte Şenman'ın henüz 7 yaşındayken profesyonel spor hayatı başladı. Cimnastikteki yeteneğiyle kısa sürede antrenörlerinin dikkatini çeken Şenman, 11 yaşında milli takıma seçildi. Çalışmalarını özel bir spor kulübünde sürdüren Şenman, "Her gün 8 saat antrenman yapıyorum. Spor, ders başarısını da artırıyor. Milli takımda yeni başarılara imza atmak için çalışmalarımı disiplin içinde sürdürüyorum" dedi.