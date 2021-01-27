Milli judocu Bilal Çiloğlu, ameliyat edildi

Katar'daki Doha Masterler Judo Turnuvası'nda elinden hafif bir sakatlık yaşayan milli sporcu Bilal Çiloğlu, Ankara'da ameliyat edildi.

Türkiye Judo Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, erkekler 73 kiloda olimpiyat kadrosunda yer alan Bilal Çiloğlu, 11-13 Ocak tarihlerinde Katar'ın başkenti Doha'da gerçekleştirilen turnuvada hafif sakatlık geçirdi.

Hacettepe Üniversitesi Ortopedi Bölümü'nde Doç. Dr. Gazi Huri tarafından başarılı bir şekilde ameliyat edilen milli sporcunun tedavi süreci devam ediyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Bilal Çiloğlu, kısa zamanda yeniden sağlığına kavuşarak tatamiye dönmek istediğini belirterek, "Başta federasyon başkanımız Sezer Huysuz'a, tekrar eski gücüme kavuşturacak ameliyatı yapan hocamıza ve bana destek olanlara teşekkür ediyorum. Tedavimin ardından inşallah hızla çalışmaya başlayacağım. Olimpiyat sürecine kadar başarılı sonuçlar almak için hırs ve azmimi kaybetmeden çalışmalarıma devam edeceğim." ifadelerini kullandı.