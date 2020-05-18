Milli judocu Bilal Çiloğlu'ndan 19 Mayıs mesajı - Son Dakika

Milli judocu Bilal Çiloğlu'ndan 19 Mayıs mesajı

Milli judocu Bilal Çiloğlu, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı videolu mesajla kutladı.

Milli judocu Bilal Çiloğlu, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı videolu mesajla kutladı.

Bilal Çiloğlu, yayımladığı videolu mesajda, 19 Mayıs 1919'un cumhuriyetin en önemli dönüm noktalarından olduğunu belirterek, şu ifadeleri kullandı:

"Milli mücadele ateşimizin yakıldığı bu tarihi Atatürk bizlere armağan ederken aslında sporun ve gençliğin bir ülke için ne kadar önemli olduğunu vurgulamıştır. Bizlere de bu emanetin bilincinde olarak büyük sorumluluk düşüyor; Türk sporunu en ileriye taşımak ve şanlı bayrağımızı tüm dünyada layıkıyla dalgalandırmak. İşte bunun için Türk gençliği olarak durmadan, yorulmadan çalışacağız. Bugünün vesilesiyle bir kez daha Atamızı minnet ve rahmetle anıyor, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı tüm coşkumla kutluyorum."

Milli judocu Bilal Çiloğlu'ndan 19 Mayıs mesajı

Mustafa Kemal Atatürk, 19 Mayıs, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.05.2020 03:16 Kaynak: AA

Son Dakika Spor Milli judocu Bilal Çiloğlu'ndan 19 Mayıs mesajı - Son Dakika Spor
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