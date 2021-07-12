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Milli judocu Bilal Çiloğlu, Tokyo Olimpiyatları'ndan tarihi bir başarıyla döneceklerine inanıyor (1) - Son Dakika

Milli judocu Bilal Çiloğlu, Tokyo Olimpiyatları'ndan tarihi bir başarıyla döneceklerine inanıyor (1)

12.07.2021 13:09

2020 Tokyo Olimpiyatları'na katılacak milli judocu Bilal Çiloğlu, Türk judosu adına Tokyo'da tarihi bir başarı elde edeceklerine inandığını belirterek, "Herkeste madalya potansiyeli var, çünkü herkes bu sıkletin en iyilerini yendi.

2020 Tokyo Olimpiyatları'na katılacak milli judocu Bilal Çiloğlu, Türk judosu adına Tokyo'da tarihi bir başarı elde edeceklerine inandığını belirterek, "Herkeste madalya potansiyeli var, çünkü herkes bu sıkletin en iyilerini yendi." dedi.

Macaristan'da 8 Haziran'da gerçekleştirilen Büyükler Dünya Judo Şampiyonası'nda üçüncü olan, Türkiye'ye Dünya Gençler Judo Şampiyonası'nda 24 yıl sonra altın madalya kazandıran Bilal, olimpiyatlara kısa bir süre kala AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Bilal Çiloğlu, 2008 yılında ilkokulda judo seçmelerine katılarak bu spora başladığını vurgulayarak, "O zamanlar çok ciddi değildim, daha sonra madalyalar kazandıkça, milli takıma girmek için mücadelem başladığı zaman ciddileşti. Judo 18 yaşımdan sonra mesleki boyuta geçti, hayatımın tümünü kapsadı." ifadelerini kullandı.

Şu anda olimpik bir sporcu olarak hayatının tamamının judo ile geçtiğini belirten Bilal, "2011'de Denizli'de ilk girdiğim Türkiye Şampiyonası'nda şampiyon oldum. Benim için çok hızlı bir başlangıç oldu, ilk Türkiye şampiyonluğum. Kimse tanımıyordu, zaten küçüktük, eve geldiğimde 'Anne-baba ben Türkiye şampiyonu oldum' demek ve o kadar sporcunun içinden Türkiye birincisi olarak milli takıma gitmek, judoya bakış açımı değiştirdi." diye konuştu.

"Dünya Şampiyonası'nda aldığım üçüncülük unutulmaz"

Kovid-19 salgını şartlarına rağmen bu sene dünya üçüncülüğü kazandığını aktaran Bilal Çiloğlu, "Macaristan'da Dünya Şampiyonası'nda aldığım üçüncülük unutulmaz. Türk asıllı olarak dünya şampiyonasında erkeklerde alınan ilk madalya aslında, bu benim için büyük gurur kaynağı. Türk sporcuları olarak judo tarihinde, Avrupa'da, dünyada, olimpiyatlarda artık bizlerin rol alacağını gösterdik. Sonraki süreçte aşağıdan gelen genç kardeşlerimize de güzel rol model olacağımıza inanıyorum." şeklinde konuştu.

Bilal, Galatasaray'dan bu sene Ankara Büyükşehir Belediyesi EGO Spor'a geçmesiyle ilgili de "2018'de Galatasaray'a geçtim, 2021'e kadar Galatasaray'daydım. Başarı olarak güzel bir grafiğim vardı, takım olarak da çok katkı sağladım. Ama EGO Spor'a geçtikten sonra onların olimpiyatlara olan heyecanı, olimpiyatlara destekleri maddi-manevi, ciddi ve samimi anlamda yanımızda olduklarını gösterdiler. Bu değişiklik de beni motive etti." yorumunu yaptı.

Olimpiyatın bir sporcu için en üst nokta olduğunu aktaran milli sporcu, "Olimpiyatta altın madalya da alırsam, ondan sonra bir sonraki olimpiyatta da madalya almak için aynı heyecanla aynı hırsla çalışmaya devam edeceğim. Başarılarımı inşallah olimpiyat madalyası ile süsleyeceğim, takımımızda hepimiz olimpiyat madalyası alabiliriz. Tokyo'da hepimiz de madalya alabilecek potansiyelde bir takımız. Türk judosu için gerçekten tarihi bir olimpiyat diyebilirim. Çünkü takım madalyalarla dolu, bütün sporcular oraya tam motive başarmaya gidiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

"16 Temmuz'da ilk kafileyle birlikte Tokyo'ya hareket edeceğiz"

Milli judocu, Kovid-19 salgını öncesinde çok daha formda bir takım olduklarına işaret ederek, "Özellikle 2020 yılının başlarında 4 kotayı garantilemiş ve 2 tane daha potansiyelimiz vardı, kadınlardan da kotada olanlar vardı." dedi.

Salgın nedeniyle belirsizliğin çok uzun sürdüğünü vurgulayan milli sporcu, "Şu anda çok iyi çalışıyoruz, durumumuz da çok iyi. 16 Temmuz'da ilk kafileyle birlikte Tokyo'ya hareket edeceğiz." bilgisini verdi.

Aslında 2019'da olimpiyat kotasını garantilediğini belirten Bilal, "2019'da resmi olarak açıklanmasa da dünya sıralamasından dolayı biliyorduk. Benim için artık olimpiyata hazırlık süreci başlamıştı. O dönemde dünya sıralamasında 2. sıraya kadar çıkmıştım. Şu an olimpiyat sıralamasında 8. olarak gidiyorum, ilk 8 seribaşı olarak başlıyor. Bu benim için çok büyük bir avantaj. Rakiplerimizin hangi fikstürlerde olduğu belli ona göre de tabi taktik, teknik çalışıyoruz." diye konuştu.

Bilal Çiloğlu, "Orada biz de en iyimizi ortaya koyduktan sonra rakiplerimizin kim olduğunun çok bir önemi kalmıyor. Oraya tamamen başarmak için çıkacağız. Tokyo'da başaracağımıza gönülden inanıyorum, çünkü çok emek verdik. Formda bir takımız, bu 20 yıllık madalya hasreti artık Tokyo Olimpiyatları'nda sona erecek ve bundan sonra artık Türkiye'nin her olimpiyatta judodan madalya kazanabileceğine inanıyorum." şeklinde görüş belirtti.

"Herkeste madalya potansiyeli var, çünkü herkes bu sıkletin en iyilerini yendi"

Judo milli takımındaki kota kazanan diğer arkadaşları için de Bilal Çiloğlu, "Zaten 3 kişi ilk 8 içinde gidiyoruz, herkeste madalya potansiyeli var, çünkü herkes bu sıkletin en iyilerini yendi, en iyileriyle mücadele etti. En önemli maçlarda madalya kazandı o yüzden çok yüksek potansiyelli gidiyoruz. 60 kiloda Mihraç Akkuş'tan kadınlar ağır sıkletteki Kayra Sayit'e kadar madalya için orada olacağız. Çok büyük bir tarih olacak, ama takımımla kaç yıldır beraber çalıştığım için bu benim için sürpriz olmaz. Ama tabii ki bu bir spor her zaman kazanmak, kaybetmek bu işin içinde var." yorumunda bulundu.

İlk kez olimpiyatlara katılma heyecanına ilişkin de milli judocu, "23 yaşındayım, aslında katılabileceğim ilk olimpiyata katılıyorum. Birçok olimpiyat şampiyonu ile maç yaptım, yendim. Olimpiyatta yarışacağım bütün sporcularla hemen hemen mücadele ettim, antrenman ve maçlarda karşılaştım." ifadelerini kullandı.

Tokyo'daki madalya hedefinin rengiyle ilgili de Bilal Çiloğlu, "Kesinlikle şu an benim hedefim altın madalya. Vücudumu iyi kullandığım zaman günümde de olduğum zaman çok farklı bir performans çıkıyor ortaya. O günde böyle bir performans sergileyebilirsem ki inanıyorum sergileyeceğime. Orada İstiklal Marşı dinletebilmek benim için çok önemli, çok değerli. Bunun için orada olacağım, bu benim 10 yıllık hayalim." açıklamasında bulundu.

Yoğun kamp ve antrenmanlar nedeniyle ailesiyle görüşemediğini, ailesinin bu süreçte daha fazla destek olduğunu da dile getiren milli judocu, "Onların yanına 'bu fedakarlıkların, bu beklemelerin hepsine değdi' diyerek gitmek istiyorum. İnşallah da başarır ve sevdiklerimle bunları kutlamak nasip olur." diye konuştu.

Milli judocu Bilal Çiloğlu, Tokyo Olimpiyatları'ndan tarihi bir başarıyla döneceklerine inanıyor (1)
Milli judocu Bilal Çiloğlu, Tokyo Olimpiyatları'ndan tarihi bir başarıyla döneceklerine inanıyor (1)
Milli judocu Bilal Çiloğlu, Tokyo Olimpiyatları'ndan tarihi bir başarıyla döneceklerine inanıyor (1)
Milli judocu Bilal Çiloğlu, Tokyo Olimpiyatları'ndan tarihi bir başarıyla döneceklerine inanıyor (1)
Milli judocu Bilal Çiloğlu, Tokyo Olimpiyatları'ndan tarihi bir başarıyla döneceklerine inanıyor (1)

Olimpiyat, Türkiye, Tokyo, Milli, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Milli judocu Bilal Çiloğlu, Tokyo Olimpiyatları'ndan tarihi bir başarıyla döneceklerine inanıyor (1) - Son Dakika Spor


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