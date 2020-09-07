Milli judocu genç kız felç geçirdi ama hayallerinden vazgeçmedi - Son Dakika

Milli judocu genç kız felç geçirdi ama hayallerinden vazgeçmedi

Milli judocu genç kız felç geçirdi ama hayallerinden vazgeçmedi Manisa'da 9 yıl önce felç geçiren milli judocu hayallerinin gerçekleşmesi için yardım bekliyor Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın girişimleriyle tedavisine başlanan genç kız şimdi eğitimini tamamlamaya çalışıyor Okuduğu Ege...

Milli judocu genç kız felç geçirdi ama hayallerinden vazgeçmedi

Manisa'da 9 yıl önce felç geçiren milli judocu hayallerinin gerçekleşmesi için yardım bekliyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın girişimleriyle tedavisine başlanan genç kız şimdi eğitimini tamamlamaya çalışıyor

Okuduğu Ege Üniversitesinin yurdunda annesiyle birlikte kalan ve tüm ihtiyaçları annesi tarafından karşılanan milli judocu Cansu Buzyürük, annesinin rahatsızlıklarının artması üzerine bir bakıcıya ihtiyaç duyuyor

MANİSA - Manisa'da 9 yıl önce antrenman sırasında üç arkadaşının birden üzerine düşmesi sonucu boynu kırılarak, omurilik felci geçiren milli judocu Cansu Buzyürük, çocukluk hayali olan hakim ya da milletvekilliği için eğitimine devam ederken, eğitimini tamamlayabilmek için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan yardım istedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın girişimleriyle kök hücre tedavisi yapılan ve annesiyle birlikte öğrenci yurdunda kalan Buzyürük, annesinin rahatsızlıklarının artması nedeniyle üniversite öğrenimini tamamlayabilmek için bakıcıya ihtiyaç duyduğunu söyledi.

Manisa'nın Yunusemre ilçesinde yaşayan milli judocu Cansu Buzyürük (21), antrenman sırasında geçirdiği kaza sonrası felç oldu. Cansu'nun hayatını karartan olay bundan 9 yıl önce, okulunun yanındaki Çocuk Esirgeme Kurumu Spor Salonu'nda meydana geldi. Üç arkadaşının üzerine düştüğü Cansu yerde hareketsiz bir şekilde kaldı. Boynu kırılan Cansu, olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Manisa Merkez Efendi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Cansu daha sonra Ege Üniversitesi Hastanesi'ne getirilip solunum destek cihazına bağlandı. Ömür boyu kısmi felç tehlikesiyle karşı karşıya kalan Cansu'nun tedavisine daha sonra Manisa'daki özel bir hastanede devam edildi. Birçok ameliyat geçirerek, hayata tutunmayı başaran Cansu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın girişimleriyle de İstanbul'da kök hücre tedavisi gördü.

"Kendi ayaklarımın üzerinde durmak istiyorum"

Her geçen gün iyiye giden Cansu, hastalığı süresince eğitimini de aksatmadı. Çocukluk hayali olan hakim ya da milletvekili olabilmek için çabalayan Cansu, Ege Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü'ndeki öğrenimini tamamlayabilmek için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan yardım istedi. Üniversite 2. sınıf öğrencisi Cansu, "9 yıl önce bir kaza geçirdim. Başkasının boynumun üzerine düşmesi üzerine boynum kırıldı. O günden sonra hayatım çok farklı yönlere kaydı. Normal insanlardan biraz daha zor bir hayatımın olduğunu söyleyebilirim. Antrenman alanı çok dar olduğu için, çok fazla kişinin aynı yerde antrenman yapması sakatlıkları da meydana getirdi. Bunun öncesinde küçük çaplı düşmeler oluyordu ama bu kadar büyük bir çaplı olmamıştı. Çok fazla zorlandım bu 9 yıllık süreçte. Arkadaşlarımdan kopmak zorunda kaldım. Okuyamadım. Bazı acılar çektim. Ailem benimle birlikte çok fazla zorluk çekti. İlk önce kendi ayaklarımın üzerinde durmak istiyorum. Benim gibi engelli bireylerinde başarılı olabileceğini göstermek istiyorum. Okumaktan ziyade sadece tedavi olmayı düşünüyordum. Yürümeyi, yürüdükten sonra hayatıma devam edebileceğimi düşünüyorum. Hayat bana engelli birey olarak da başarabilmem gerektiğini ve başarabileceğimi gösterdi. Bu yüzden hem insanlara örnek olmak istiyorum. Hem de kendi ayaklarım üzerinde durabilmek istiyorum. Çünkü ailem bir gün yanımda olmayacak ve ailem yokken de bu hayata tutunabilmeliyim. Bu yüzden okuyor ve bu yüzden çabalıyorum. Yapmadığım çok fazla şey oluyor. Sınıfta su içiyorum. Defterimi açacak oluyorum. Arkadaşlarım çok fazla duyarlı olduğu için çok fazla zorluk çekmiyorum ama annem benimle birlikte yurtta kalıyor. O yüzden çok fazla zorlanıyor. Benim gibi bireylerin yardımcıya ihtiyacı olduğunu düşünüyorum. Çünkü sadece tek bir kişiye yüklenmek durumu daha zorlaştırıyor. Bölümümü okuduktan sonra ya hakim olmak istiyorum ya da milletvekili olmak istiyorum" diye konuştu.

"Çok büyük gelişmeler yaşadı"

Anne Satı Buzyürük, sağlık sorunları nedeniyle artık Cansu'ya bakmakta zorlandığını söyledi. Elinden geldiğince Cansu için her şeyi yapabileceğini fakat zorlandığını dile getiren Buzyürük, "9 yıl önce kızımın judo antrenmanında boynu kırıldı. Üç arkadaşının boynunun üzerine düşmesi sonucu. Düştükten sonra şaka yapıyor zannetmeleri ve onu tekrardan alıp sandalyeye oturtmaları olabilecek hasarı daha da ikiye katlamış. Doktorların söyledikleri oydu. Omurilik kemikleri birbirine altlı üstlü geçmiş. Sinirden dolayı Cansu yürüyemiyor, omurilik felçli. 9 yıldır Cansu'ya birçok tedaviyi yaptırdık. Kök hücre, fizik tedavi gibi yapılabilecek her tedaviyi yaptırdık. İlk kaza geçirdiğinden bu yana çok büyük gelişmeler oldu Cansu'da. Solunum cihazına bağlıydı ondan çıktı. Diyafram pili taktırdık, diyaframı güçlenmesi için. Mutlaka yanından birisinin olması gerekiyor. Okumayı çok istemişti. Ben hiçbir zaman istediği hiçbir şeyden onu alıkoymadım. Ege Üniversitesi öğrenci köyünden bir odada kalıyoruz. Onu giydiriyorum, okuluna gönderiyorum tekrardan yolunu gözlüyorum. Ben de sırf öğrencilerin içindeyim. Çok zorlanıyorum. Onlarla birlikte öğrenci hayatı yaşıyorum ve zorlanıyorum. Elimden geldiği kadar her şeyi yaparım. Çünkü o benim canım. Ama benimde sağlık sorunlarım arttığı için Cansu'ya bakmakta çok zorlanıyorum. Onu da okulundan alı koymak istemiyorum. Çok büyük hayalleri var. Bu konuda cumhurbaşkanımızdan yardım istiyorum. Cansu'ya gece gündüz bakabilecek bir yardımcı istiyorum" diye konuştu.

Milli judocu genç kız felç geçirdi ama hayallerinden vazgeçmedi

Recep Tayyip Erdoğan, Ege, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.09.2020 10:51 - Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Milli judocu genç kız felç geçirdi ama hayallerinden vazgeçmedi - Son Dakika


Son Dakika

Jordyn Huitema, Alphonso Davies ile ilişkisinin nasıl başladığını anlattı: Sorduğu soru yeterliydi Yasağa rağmen düğün yapan AK Partili vekilden garip savunma: İkram yapmasak 'Bir yemek yedirmeden yolladı' derler Türk bankacılık devinde skandal olay! Müşterilerin kredi kayıt bilgilerini sattılar Son Dakika: Kronik hastaların 1 Ocak itibarıyla sona eren raporları, ikinci bir duyuruya kadar geçerli olacak Haftaya yükselişle başlayan dolar 7,45'ten işlem görüyor 15. kattan başına cam düşmüştü! Lüks rezidanstaki feci ölümün dehşete düşüren görüntüleri ortaya çıktı Markete girip birden reyon görevlisini bıçaklamaya başladı! Dehşete düşüren anlar kamerada Selfie çekmek için kayalıklara tırmanan genç, feci şekilde can verdi Müridi olduğunu belirten bir kişi, istismardan tutuklanan sözde tarikat şeyhine sosyal medyada destek veriyor Kazayı izleyen 2 vatandaş, yanlarına gelen polisin sorusuna cevap veremeyince 1800 TL ceza ödedi Etiler şubesinden bir günde 442 bin TL kazanan Nusret Gökçe, Lübnan'a bağış yaptı Harbiye'de sahne alan Mabel Matiz'in konserinde sosyal mesafe kuralı unutuldu Koronavirüs vakalarının artmasıyla grip ve zatürre aşılarına talep patladı Son başvuru tarihi 21 Eylül! TÜBİTAK 35 personel alacak Aşk 102 dizisinin oyuncuları Alina Boz ve Kubilay Aka koronavirüse yakalandı
Sihirli Annem dizisinin oyuncusu Gizem Güven, evlendi Sihirli Annem dizisinin oyuncusu Gizem Güven, evlendi         
07:50
Kabine, Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplanıyor! Masada üç konu var Kabine, Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplanıyor! Masada üç konu var         
07:39
Eski sevgilisi katletmişti! Güleda'nın acılı ailesi, mahkeme kararına itiraz edecek Eski sevgilisi katletmişti! Güleda'nın acılı ailesi, mahkeme kararına itiraz edecek         
07:27
MasterChef Türkiye'ye veda eden yarışmacı belli oldu MasterChef Türkiye'ye veda eden yarışmacı belli oldu         
07:16
Sokak ortasında kanlı infaz! Cinayet işleyip dolmuşuyla hiçbir şey olmamış gibi evine dönerken yakalandı Sokak ortasında kanlı infaz! Cinayet işleyip dolmuşuyla hiçbir şey olmamış gibi evine dönerken yakalandı         
02:28
Yunan Milletvekili Liana Kanelli: Türkiye bölgesel bir süper güç, Fransa'ya güvenmekle hata yapıyoruz Yunan Milletvekili Liana Kanelli: Türkiye bölgesel bir süper güç, Fransa'ya güvenmekle hata yapıyoruz         
00:12
Ukrayna'yı 4-0 yenen İspanya'da Ansu Fati, A Milli Takım'da gol atan en genç futbolcu oldu Ukrayna'yı 4-0 yenen İspanya'da Ansu Fati, A Milli Takım'da gol atan en genç futbolcu oldu         
23:51
Fransa'dan Türkiye'ye küstah Doğu Akdeniz tehdidi: Yaptırım seçeneği masada Fransa'dan Türkiye'ye küstah Doğu Akdeniz tehdidi: Yaptırım seçeneği masada         
23:47
Sinirlenip rastgele vurduğu top hakemin boğazına gelince Djokovic turnuvadan diskalifiye edildi Sinirlenip rastgele vurduğu top hakemin boğazına gelince Djokovic turnuvadan diskalifiye edildi         
23:37
Eran Zahavi'nin eşinden Fenerbahçe açıklaması: Taraftarın yerinde olsam, ben de gelmesini isterdim Eran Zahavi'nin eşinden Fenerbahçe açıklaması: Taraftarın yerinde olsam, ben de gelmesini isterdim         
23:03
Ozan Tufan, dedesi vefat etmesine karşın Sırbistan maçında sahaya çıkarak takdir topladı Ozan Tufan, dedesi vefat etmesine karşın Sırbistan maçında sahaya çıkarak takdir topladı         
22:38
Fatih Portakal, son kez FOX TV'ye çıkıp ayrılık nedenini açıklayacak Fatih Portakal, son kez FOX TV'ye çıkıp ayrılık nedenini açıklayacak         
22:27
Aleyna Tilki, yeni projeleriyle birlikte dünya starı olmak istiyor Aleyna Tilki, yeni projeleriyle birlikte dünya starı olmak istiyor         
22:02
Terk edilen gence yardım için video çeken Akşener: Kızı zorlamak yok, bacağını kırarım Terk edilen gence yardım için video çeken Akşener: Kızı zorlamak yok, bacağını kırarım         
21:38
Ünlü şarkıcı Songül Karlı'dan özel hayat açıklaması: Bekarlık sultanlıktır Ünlü şarkıcı Songül Karlı'dan özel hayat açıklaması: Bekarlık sultanlıktır         
20:55
Arı kovanı ve bal yüklü kamyon devrildi: Araçta bulunan 3 kişi hayatını kaybetti Arı kovanı ve bal yüklü kamyon devrildi: Araçta bulunan 3 kişi hayatını kaybetti         
18:49
Emre Mor'un hazırlık kampındaki performansı, Celta Vigo teknik heyetini şaşırttı Emre Mor'un hazırlık kampındaki performansı, Celta Vigo teknik heyetini şaşırttı         
18:44
Koronavirüs karantinasından sonra her 10 kişiden 6'sı kendisini aşırı halsiz hissediyor Koronavirüs karantinasından sonra her 10 kişiden 6'sı kendisini aşırı halsiz hissediyor         
18:13
Şanlıurfa'da 2 kardeşin ölümüyle sonuçlanan kavganın yeni görüntüleri ortaya çıktı Şanlıurfa'da 2 kardeşin ölümüyle sonuçlanan kavganın yeni görüntüleri ortaya çıktı         
17:28
Anthony Joshua ile Mahrez'in eski eşi Rita, gece kulübünde görüntülendi Anthony Joshua ile Mahrez'in eski eşi Rita, gece kulübünde görüntülendi         
17:00
İntihar eden Buse Melisa'nın babasının ifadesi ortaya çıktı: Sosyal medyada çok karamsar şarkılar dinliyordu İntihar eden Buse Melisa'nın babasının ifadesi ortaya çıktı: Sosyal medyada çok karamsar şarkılar dinliyordu         
16:45
Dehşete düşüren olay! Kavga sonrası iki kız el ele tutuşarak intihara kalkıştı Dehşete düşüren olay! Kavga sonrası iki kız el ele tutuşarak intihara kalkıştı         
16:29
Kırmızı kostümle Fenerbahçe'ye kupayı veren görevli, maça damga vurmayı başardı Kırmızı kostümle Fenerbahçe'ye kupayı veren görevli, maça damga vurmayı başardı         
15:29
KPSS sonrası gündem oldu! Osman Hamdi Bey'in en bilinen eseri öğrencileri ters köşeye yatırdı KPSS sonrası gündem oldu! Osman Hamdi Bey'in en bilinen eseri öğrencileri ters köşeye yatırdı         
15:16
Bodrum'daki turist tacizi, belediye başkanını da çileden çıkardı: Cezasız kalmayacak Bodrum'daki turist tacizi, belediye başkanını da çileden çıkardı: Cezasız kalmayacak         
14:45
Görev süresi sona eren ABD'li komutan, terör örgütü PKK'ya destek veremeyeceği için ağladı Görev süresi sona eren ABD'li komutan, terör örgütü PKK'ya destek veremeyeceği için ağladı         
14:44
KPSS'yi bir dakika ile kaçıran genç kız okul bahçesinde sinir krizi geçirdi KPSS'yi bir dakika ile kaçıran genç kız okul bahçesinde sinir krizi geçirdi         
13:17
Barış Murat Yağcı, Nisa Bölükbaşı'nı öptü! Sosyal medyada yer yerinden oynadı Barış Murat Yağcı, Nisa Bölükbaşı'nı öptü! Sosyal medyada yer yerinden oynadı         
13:08
Muhtar belediye operatörünü tabancayla rehin aldı, görüntüler paylaşılınca Muhtar belediye operatörünü tabancayla rehin aldı, görüntüler paylaşılınca "Şaka amaçlı çektik" dedi         
13:04
Oyuncu Bahar Şahin 15 bin TL'lik telefonunu denize düşürdü Oyuncu Bahar Şahin 15 bin TL'lik telefonunu denize düşürdü         
12:55
Kaza nedeniyle KPSS'ye geç kalanların imdadına Vali Sonel yetişti Kaza nedeniyle KPSS'ye geç kalanların imdadına Vali Sonel yetişti         
11:58
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.09.2020 10:57:57. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Milli judocu genç kız felç geçirdi ama hayallerinden vazgeçmedi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei