Milli judocu Gülkader Şentürk, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı - Son Dakika

Milli judocu Gülkader Şentürk, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

09.12.2020 10:39
Milli judocu Gülkader Şentürk, AA'nın

Olimpik Kadın Judo Milli Takımı sporcularından Gülkader Şentürk, Anadolu Ajansı (AA) tarafından düzenlenen "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Olimpik Kadın Judo Milli Takımı sporcularından Gülkader Şentürk, Anadolu Ajansı (AA) tarafından düzenlenen "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

AA foto muhabirleri ve muhabirlerinin Türkiye ve dünya gündemini etkileyen fotoğrafları arasından seçilerek oylamaya sunulan fotoğrafları inceleyen milli judocu Gülkader Şentürk, "Spor" kategorisinde Erçin Ertürk'ün "Evde antrenman" isimli yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında, sahalardan uzak kalan 26 yaşındaki Ankarasporlu futbolcu Beykan Şimşek'in günlük antrenmanlarını evinde gerçekleştirmesini konu alan fotoğrafını oyladı.

Milli judocu Gülkader Şentürk bu fotoğrafa ilişkin "Spor kategorisinde evde spor yapan gencin fotoğrafına oyumu verdim çünkü bu fotoğrafta ben kendimi gördüm. Virüs nedeniyle evde kaldığımız dönemlerde ben de bu şekilde antrenmanlarıma devam etmiştim." değerlendirmesini yaptı.

Gülkader Şentürk, "Yaşam" kategorisinde Band Kanani'nin "Kabe'de koronavirüs sessizliği" adlı " Suudi Arabistan, Kovid-19 ile mücadele kapsamında 20 Mart'tan itibaren Mekke'deki Harem'i Şerif'e (Mescid-i Harem) her türlü ziyareti durdurdu" konulu fotoğrafına oyunu verdi.

Bu fotoğrafı tercih etmesine yönelik de milli sporcu, "Yaşam kategorisinde Müslümanların kıblesi olan Kabe fotoğrafına oyumu verdim. Beni çok etkiledi, fotoğrafta Mescid-i Harem'de ziyaretçi yok ve etrafında tavaf durmuş vaziyette bunun nedeni koronavirüs salgınıydı. Umarım bu virüs hemen yok olur ve bir daha asla Kabe'mizin etrafında tavaf durmaz." dedi.

Milli judocu Gülkader Şentürk, "Haber" kategorisinde de Tayfun Coşkun'un "ABD'de doktorun koronavirüs yorgunluğu" adlı ABD'de koronavirüs salgınından en çok etkilenen kentlerden New York'ta Brooklyn Hastanesi çıkışında bir doktorun yorgun halde oturmasını konu alan fotoğrafına oyunu kullandı.

Milli judocu Gülkader Şentürk bu fotoğrafla ilgili de "Haber kategorisinde yerde oturan sağlıkçımızın olduğu fotoğrafa oyumu verdim çünkü bildiğiniz üzere koronavirüsle mücadele ediyoruz ve sağlıkçılarımız gözünü kırpmadan gece gündüz kendilerini riske atarak çalışıyorlar. Hepsi bizim sağlımız için, ülkemizin sağlığı için çalışıyor, o yüzden en etkilendiğim fotoğraf oldu." değerlendirmesinde bulundu.

Anadolu Ajansı, Milli, Kadın, Judo, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Milli judocu Gülkader Şentürk, AA'nın 'Yılın Fotoğrafları' oylamasına katıldı - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Ünlü anketçiden bomba iddia! "Bahçeli koltuğu devredebilir" deyip isim bile verdi Irkçı hakem Coltescu'nun bu ilk vukuatı değil! Sicili bir hayli kabarık çıktı Dağıtım ve tedarik şirketlerinin keyfi harcamaları elektrik faturalarına eklenecek E-ihale üzerinden satılacak! Bakanlık'tan vatandaşa uygun fiyata otomobil Para karşılığı birlikte olduğu kadın evinde can verdi! Oğlunun nikahı iptal olmasın diye cesedi yol kenarına gömmüş Askerlik borçlanması yapan erkekler 1 yıl, doğum borçlanması yapan kadınlar ise 6 yıl erken emekli olabiliyor Vizeliler, ABD yönetimine giren gelinleriyle gurur duyuyor Pandemiyle yıldızı parlayan sektörlerden kargoda istihdam patladı! Tam 20 bin kişiye iş imkanı sağlandı
Azerbaycan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da katılacağı Zafer Geçidi Töreni'nde Türk SİHA'larını sergileyecek Azerbaycan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da katılacağı Zafer Geçidi Töreni'nde Türk SİHA'larını sergileyecek         
10:40
Güne yükselişle başlayan dolar 7,83'ten işlem görüyor Güne yükselişle başlayan dolar 7,83'ten işlem görüyor         
10:37
Gülşah Saraçoğlu tarafından sözlü şiddete maruz kalan Gökhan Göz suskunluğunu bozdu Gülşah Saraçoğlu tarafından sözlü şiddete maruz kalan Gökhan Göz suskunluğunu bozdu         
10:21
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Paris Büyükelçiliği görevine Macron'un okul arkadaşı Ali Onaner'i atadı Cumhurbaşkanı Erdoğan, Paris Büyükelçiliği görevine Macron'un okul arkadaşı Ali Onaner'i atadı         
10:02
Dört kentimizde durum vahim! Yoğun bakım doluluk oranları yüzde 90 seviyelerine yaklaştı Dört kentimizde durum vahim! Yoğun bakım doluluk oranları yüzde 90 seviyelerine yaklaştı         
09:59
Irkçı hakemin savunması pes dedirtti: Webo'ya hakaret etmedim, negru siyah adam demek Irkçı hakemin savunması pes dedirtti: Webo'ya hakaret etmedim, negru siyah adam demek         
09:53
İkiz kardeşler, borçlu oldukları baba oğula kurşun yağdırdı! Baba, dehşetten ölü taklidi yaparak kurtuldu İkiz kardeşler, borçlu oldukları baba oğula kurşun yağdırdı! Baba, dehşetten ölü taklidi yaparak kurtuldu         
09:28
UEFA yetkilileri, Webo'ya ırkçılık yapan hakem için 4 koruma görevlendirdi UEFA yetkilileri, Webo'ya ırkçılık yapan hakem için 4 koruma görevlendirdi         
08:59
Günlük kiralık evde dehşet! Ağabeyi ve sevgilisi ile eğlendiği gece kardeş katili oldu Günlük kiralık evde dehşet! Ağabeyi ve sevgilisi ile eğlendiği gece kardeş katili oldu         
08:12
Meteoroloji'den Doğu Anadolu Bölgesi için kar uyarısı Meteoroloji'den Doğu Anadolu Bölgesi için kar uyarısı         
07:46
Ülke genelinde aranan 23 yaşındaki suç makinesi Ankara'da yakalandı Ülke genelinde aranan 23 yaşındaki suç makinesi Ankara'da yakalandı         
07:08
Demba Ba'dan ırkçılık yapan hakeme ders gibi sözler! Herkes bu tepkiyi konuşuyor Demba Ba'dan ırkçılık yapan hakeme ders gibi sözler! Herkes bu tepkiyi konuşuyor         
23:54
Prof. Dr. Murat Akova: Tam kapanma olmazsa çok daha şiddetli bir pandemi ile karşı karşıya kalacağız Prof. Dr. Murat Akova: Tam kapanma olmazsa çok daha şiddetli bir pandemi ile karşı karşıya kalacağız         
20:32
Koronavirüs endişesi artan Bodrumlular isyan etti: Gelmeyin, oturun yerinizde Koronavirüs endişesi artan Bodrumlular isyan etti: Gelmeyin, oturun yerinizde         
17:16
Çarpıyormuş gibi yaparak kadınları taciz etti, dövülünce Çarpıyormuş gibi yaparak kadınları taciz etti, dövülünce "Kafam yerinde değildi" dedi         
16:36
Maske ve mesafe kurallarına uymayan 3 polise ceza yazdıran Vali, ödemeyi de kendisi yaptı Maske ve mesafe kurallarına uymayan 3 polise ceza yazdıran Vali, ödemeyi de kendisi yaptı         
12:31
Çin aşısı için gönüllü olmuştu! Prof. Dr. Özkan kendisinde görülen yan etkiyi ilk kez açıkladı Çin aşısı için gönüllü olmuştu! Prof. Dr. Özkan kendisinde görülen yan etkiyi ilk kez açıkladı         
10:05
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.12.2020 11:02:23. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Milli judocu Gülkader Şentürk, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei