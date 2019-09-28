Son Dakika Haberleri: Milli judocu Hilal Öztürk dünya üçüncüsü oldu
Son Dakika Spor Haber

Milli judocu Hilal Öztürk dünya üçüncüsü oldu

1 saat önce

Kazakistan'ın Almatı kentinde yapılan Ümitler Dünya Judo Şampiyonası'nda +70 kiloda yarışan Salihli Belediyespor Judo Takımı'nın milli judocusu Hilal Öztürk, dünya üçüncüsü olarak bronz madalya kazandı.

Milli judocu Hilal Öztürk dünya üçüncüsü oldu, System.String[]

Kazakistan'ın Almatı kentinde yapılan Ümitler Dünya Judo Şampiyonası'nda +70 kiloda yarışan Salihli Belediyespor Judo Takımı'nın milli judocusu Hilal Öztürk, dünya üçüncüsü olarak bronz madalya kazandı.


Ümitler Dünya Judo Şampiyonası 64 ülkeden 211'i kadın, 265'i erkek judocunun katılımı ile Kazakistan'ın Almatı kentindeki Baluan Shlok Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Salonu'nda yapıldı. Ümitler Dünya Şampiyonası'nda Ay-yıldızlı forma ile tatamiye çıkan Salihli Belediyespor Judo Takımı'nın başarılı sporcusu Hilal Öztürk, ilk turu maç yapmadan geçti. İkinci turda Hollandalı Carmen Dijkstra karşısında ipponla galip gelen Hilal Öztürk çeyrek finalist oldu. Bu turda Japon İon Yamaki'ye altın skorda yenilen judokamız repesaja kaldı. İtalyan Asya Tavano'yu 30 saniyede ipponla yenen Hilal Öztürk, bronz madalya için Fransız Liz Ngelebeya ile yaptığı karşılaşmayı ipponla kazanarak sıkletinde dünya üçüncüsü olarak kürsüdeki yerini alıp, bronz madalyanın sahibi oldu.


Salihli Belediye Başkanı Zeki Kayda, Kazakistan'da dünya üçüncüsü olan Hilal Öztürk'ü tebrik etti. - MANİSA

Hilal Öztürk, Kazakistan, Salihli, Spor

Haber Yayın Tarihi: 28.09.2019 03:28 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Galatasaray'dan Melo paylaşımı geldi
Fatih Terim'den Belhanda'ya uyarı! Ali Şen'den derbi yorumu: Vedat Muriqi gol atacak Daum'dan Max Kruse ve Emre Mor yorumu

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.09.2019 16:34:14. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Milli judocu Hilal Öztürk dünya üçüncüsü oldu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]