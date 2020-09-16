Milli judocu Kayra Sayit - Son Dakika

Milli judocu Kayra Sayit

Milli judocu Kayra Sayit, dünya sıralamasında 5. sırada olduğunu, 2020 Tokyo Olimpiyatları'na vize alabilmek ve rakiplerinin belirlenmesi açısından bunun iyi bir avantaj sağladığını söyledi.

Milli judocu Kayra Sayit, dünya sıralamasında 5. sırada olduğunu, 2020 Tokyo Olimpiyatları'na vize alabilmek ve rakiplerinin belirlenmesi açısından bunun iyi bir avantaj sağladığını söyledi.

Olimpik Judo Kadın Milli Takım ile Erzurum'daki Palandöken Dağı'nda 2. kamp programına katılan milli sporcu Kayra Sayit, hazırlık çalışmalarını AA muhabirine değerlendirdi.

Avustralya'da Kasım 2019'da düzenlenen Okyanusya Açık Judo Turnuvası'nda kadınlar +78 kiloda altın madalya kazanan Kayra Sayit, dört yıllık olimpiyat hazırlık sürecinde ulusal ve uluslar arası yarışlar, kamplar, hazırlık çalışmaları yaparken neredeyse bir yılının yollarda geçtiğini belirtti.

Milli judocu Kayra, Kovid-19 salgını nedeniyle yarışların ve kampların iptal edilmesine ilişkin, "Takım halinde olimpiyat bileti almak için mücadele veriyoruz bazen sakatlıklarımız, yorgunluklarımız oluyor bunlarla başa çıkmak zorunda kalıyoruz. Hem dinlenme hem de sakatlıklarımızın iyileşmesi açısından bu karantina süreci benim için oldukça faydalı oldu." diye konuştu.

Kayra Sayit, "Maalesef bu pandemi bir çok ölüme de sebebiyet verdi. Umarım gelecekte herkes daha sağlıklı bir hayat yaşar, işler daha iyi gider, biran önce bu salgından herkes kurtulur." dedi.

Antrenmanlara geri dönmenin ve çalışmanın kendisine iyi geldiğini belirten Kayra, "Tüm bu karantina sürecinde eksik olan her şeyden önce insan ilişkileriydi, insan içine girmemeye dikkat ediyordum; bu süreç bazı şeylerin değerini anlamamızı sağladı. Takım arkadaşlarım ve ben çok şanslıyım; ki böyle bir takımın içinde yer alıyorum bu beni her gün ayrı motive ediyor." ifadelerini kullandı.

Bir sonraki kamp Antalya'da

Erzurum'daki çalışmalar ve 17 Eylül-20 Ekim'de Antalya'da yapacakları kampa yönelik de milli judocu Kayra, şöyle konuştu:

"Şimdi neredeyse 2,5 aydır antrenman yapıyoruz, dürüst olmak gerekirse; ilk birkaç gün kolay geçmedi. Erzurum'da üç haftalık yükseklik kampımızın sonuna geldik. Buradan Antalya'ya minder kampına gideceğiz. Kendimi daha iyi ve daha güçlü hissediyorum bu da gelecek için bana güven veriyor, bu çalışmalarımızın karşılığını önümüzdeki maçlarda alacağımıza inanıyorum."

Milli sporcu Kayra Sayit, "2020 Tokyo Olimpiyatları için dünya sıralamasında beşinci sıradayım. İlk sekizde başlamanın madalya için bir avantaj olacağını düşünüyorum." dedi.

Olimpik Judo Kadın Milli Takımı'ndaki diğer arkadaşlarından da madalya ümidinin yüksek olduğunu ifade eden Kayra Sayit, "Her biri farklı özelliklere ve niteliklere sahip bir takımımız var istediğim tek şey hepimizin olimpiyatlarda madalya kazanıp başarılı olması." şeklinde görüş belirtti.

Başkan Huysuz: "Kayra'nın Tokyo'da madalya alacağına inanıyoruz"

Milli judocu Kayra Sayit'ten olimpiyatlarda madalya beklentilerinin yüksek olduğunu kaydeden Türkiye Judo Federasyonu Başkanı Sezer Huysuz, "Kayra'dan madalya bekliyorum. Hem tecrübesi hem de istekli olması önemli. Onun Tokyo'da madalya alacağına inanıyoruz." yorumunu yaptı.

Başkan Huysuz, Kovid-19 salgını nedeniyle antrenmanların iptal edildiğinde milli judocu Kayra'nın evinde çalışmalarına ara vermeden devam ettiğini ifade ederek, "Çok çalışıyor, bu madalyayı almak için çok istekli olduğunu gösteriyor. Hocaları da, kendisinden ve performansından çok memnunlar iki aydır devam eden kampta gayretli olması bizleri mutlu ediyor." değerlendirmesinde bulundu.

Milli judocu Kayra Sayit

2020 Tokyo Olimpiyatları, Erzurum, Tokyo, Milli, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.09.2020 11:53 - Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Milli judocu Kayra Sayit - Son Dakika

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