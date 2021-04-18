Milli judocu Kayra Sayit, Avrupa şampiyonu oldu

Avrupa Judo Şampiyonası'nda milli sporcu Kayra Sayit altın madalya kazandı.

Türkiye Judo Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Büyükler Avrupa Şampiyonası'nın son gününde kadınlar +78 kiloda Kayra Sayit, ilk turda maç yapmadı. İkinci turda Rus Anzhela Gazparian'ı çeyrek finalde Fransız Anne Fatoumata M'Bairo'yu, yarı finalde Belaruslu Maryna Slutskaya'yı ipponla yenen Kayra, finalde Fransız Lea Fontaine'yi ipponla yenerek Avrupa şampiyonu oldu.

Erkekler 90 kiloda Mihael Zgank, ilk turu bay geçti. İkinci turda Polonyalı Sebastian Oldak'ı altın skorda, üçüncü maçta Slovak Peter Zilka'yı, çeyrek finalde Hollandalı Jesper Smink'i ipponla (3 shido) yenen Mihael Zgank, yarı finalde Gürcü Lasha Bekauri'ye yenildi. Bronz madalya maçında Macar Krisztian Toth'a altın skorda yenilen Mihael Zgank organizasyonu beşinci sırada bitirdi.

Erkekler +100 kiloda Cemal Erdoğan ikinci turda, 100 kiloda Mert Şişmanlar ise ilk turda elendi.

Türkiye, şampiyonayı iki altın madalya ile ikinci sırada tamamladı.