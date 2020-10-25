Milli judocu Kayra Sayit'in başarısı Ordu'da sevinçle karşılandı

Macaristan'da düzenlenen Budapeşte Grand Slam'da Ordu Büyükşehir Belediyesi sporcu milli judocu Kayra Sayit'in finalde Tunuslu rakibi Nihel Cheikh Rouhou'yu yenerek altın madalya kazanması sevinçle karşılandı.

Vali Tuncay Sonel ile Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler, sosyal medyadan açıklama yaparak milli sporcuyu tebrik etti.

Sonel, yaptığı paylaşımda, "Budapeşte'de yapılan Grand Slam'da +78 kiloda mücadele eden Ordu Büyükşehir Belediyespor'umuzun milli judocusu Kayra Sayit evladımız finalde Tunuslu rakibi Nihel Cheikh Rouhou'yu mağlup ederek şampiyon oldu. Tebrik ediyoruz." ifadelerine yer verdi.

Güler de "Budapeşte'de yapılan Grand Slam'da +78 kiloda Tunuslu rakibi Nihel Cheikh Rouhou'yu finalde mağlup ederek şampiyon olan Ordu Büyükşehir Belediyesi sporcusu Kayra Sayit'i tebrik ediyorum." paylaşımında bulundu.