Milli judocu Mihael Zgank madalya kaçırmanın üzüntüsünü yaşıyor Açıklaması

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda judo erkekler 90 kilo mücadelesinde bronz madalya mücadelesinde Özbek rakibine yenilerek madalyayı kaçıran milli judocu Mihael Zgank, çok üzgün olduğunu söyledi.

Nippon Budokan'daki bronz madalya mücadelesi sonrası AA muhabirine açıklamada bulunan milli sporcu, "İyi mücadele ettim ama madalya alamadım." dedi.

Karşılaşmanın ardından büyük üzüntü yaşayan Mihael Zgank, "Sabah kalktığımda olimpiyat şampiyonu olacağımı hissettim. Bu beklentiyle maçlarımı yaptım. Böyle bir gün kariyerimde yoktu, gücüm yerindeydi, hiç yorulmadım. Ama yarı final maçını kaybettikten sonra benim için çok zor oldu." ifadelerini kullandı.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Mihael Zgank'ın bronz madalya mücadelesini de tribünden izledi.