Milli judocu Mihraç Akkuş: "İnşallah Tokyo 2020'den madalya ile döneceğiz" (1) - Son Dakika

Milli judocu Mihraç Akkuş: "İnşallah Tokyo 2020'den madalya ile döneceğiz" (1)

Milli judocu Mihraç Akkuş, 2021 yılına ertelenen 2020 Tokyo Olimpiyatları'nda 5-6 arkadaşının madalyaya yakın olduğunu vurgulayarak, "Judoda o sene bu sene olacak.

Milli judocu Mihraç Akkuş, 2021 yılına ertelenen 2020 Tokyo Olimpiyatları'nda 5-6 arkadaşının madalyaya yakın olduğunu vurgulayarak, "Judoda o sene bu sene olacak. İnşallah madalyayı ülkemize getireceğiz." dedi.

Türkiye'nin ümitlerde ilk dünya judo şampiyonu olan ve "altın çocuk" olarak bilinen Mihraç Akkuş, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını başladığında bütün antrenmanların iptal edilmesiyle düzenlerinin bozulduğunu daha sonra evde kendi imkanlarıyla çalıştığını belirterek, "Kardeşlerim de benim gibi judocu, onlarla evde antrenman yaptım. Evde de güzel çalıştık ama salon gibi verimli olmuyor." diye konuştu.

Milli judocu Mihraç, salgın sürecinde yeni normalleşme dönemiyle İstanbul'da milli takım olarak kampa girdiklerini hatırlatarak, "Kampın ilk başlarında çok zorlandık. Sonra yavaş yavaş form tutmaya başladık ama benim için bu kamp biraz kötü geçti; bir sakatlık yaşadım. Omzumdan bir sakatlık yaşadım, şimdi fizik tedaviye devam ediyorum. İki hafta içerisinde tamamen mindere dönerim." değerlendirmesinde bulundu.

Kovid-19 salgını süreci başlamadan dünya sıralamasında elde ettiği konumla 2020 Tokyo Olimpiyatları'na kotayı kazandığını anlatan Mihraç, "Kotayı aldım sadece dünya sıralamasında ilk 8'e girmek için maçlara, turnuvalara katılıyorum. Benim için olimpiyatlara ilk 8'de gidebilmek daha büyük avantaj sağlıyor." ifadelerini kullandı.

"Olimpiyat madalyası için kendime de takım arkadaşlarıma da güveniyorum"

Salgın sürecinde ertelenen Avrupa ve dünya müsabakalarını beklediklerini aktaran Mihraç, "Yeni sezonda Avrupa ve dünya yarışlarına girmek istiyorum. Onlarda da madalya alıp hedef olimpiyatlar inşallah. Bu iki yarışta da madalya alabilirsem dünya sıralamasında ilk 8'e girebilirim. Zaten hedefimiz böyleydi, biz hazırlandık çantayı aldık çıkıyorduk, pandemi süreciyle bu maçlar iptal oldu. Bu maçlarda hedefim yine altın madalya." değerlendirmesinde bulundu.

Judoda seneye "Tokyo 2020"ye 8 sporcuyla katılabileceklerini birçok arkadaşının kotayı garantilediğini belirten Mihraç, şöyle devam etti:

"Bütün takım arkadaşlarım olimpiyat kotası için savaşıyor. Hepsi de kotaya çok yakın ama 8 kişi gidebiliriz bu daha fazla da olabilir. Eğer gidersem benim ilk olimpiyatım olacak. Olimpiyat madalyası için kendime de takım arkadaşlarıma da güveniyorum. Çünkü hepimizin dünya sıralaması iyi buraya kadar en iyileri yenerek geldik. Ben bütün takım arkadaşlarıma güveniyorum inşallah Tokyo 2020'den madalya ile döneceğiz. Takıma da kendime de çok güveniyorum inşallah o sene bu sene olacak."

-"25 Ağustos'ta Erzurum'da toplanacağız"

Milli takımın İstanbul'daki kampının tamamlandığını 10 günlük iznin ardından Erzurum'da yükseklik ve ağırlık kampına başlayacaklarını anlatan Mihraç, "Önce Erzurum'da ağırlık kampına gireceğiz. Daha sonra Antalya'da bir kampa gireceğiz. 25 Ağustos'ta Erzurum'da toplanacağız. Budapeşte'de sıralamayı da etkileyen bir grand prix müsabakasının yapılmasını bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

Milli sporcu Mihraç, salgın nedeniyle kamp süresince izin kullanmadıklarını belirterek, "Kurallara uyuyoruz, ihtiyacımız olursa hocalar yardımcı oluyor. Bazen günde 3 antrenman bazen 2 antrenman yapıyoruz. Sabah saat 07.00'de koşuya başlıyoruz, 10.30'da halter ağırlık antrenmanı oluyor. Bazı akşamlar dağa tırmanıyoruz. Hocanın programına göre değişiyor." şeklinde konuştu.

"Madalya kazandığınız andaki duygu anlatılmaz, yaşanır"

Milli judocu Mihraç, 2024 Paris Olimpiyatları'ndan daha çok 2020 Tokyo Olimpiyatları'na odaklandığını kaydederek, "Benim için Tokyo daha önemli çünkü ilk olimpiyatım olacak genç sporcu olarak gidiyorum. Madalya alabilirsem tadından yenmez. Sadece katılmak değil, kesinlikle madalya almayı umut ediyorum, hedefimiz de madalya." dedi.

Turnuvalarda madalya kazandığı zaman yaşadığı duygunun kelimelerle anlatılamayacak kadar mükemmel olduğunu ifade eden Mihraç, "Madalya kazandığınız andaki duygu "anlatılmaz, yaşanır' diyebilirim. Yine yaşatmayı inşallah çok istiyorum. Anlatırken bile o gurur başka çünkü ailen seni izliyor, Türkiye seni izliyor. O bayrağı kaldırdığında bütün herkes seninle o sevinci paylaşıyor. Bambaşka duygular." değerlendirmesinde bulundu.

"Madalya bekleyen başka arkadaşlarımız da var"

"2020 Tokyo Olimpiyatları"ndaki hedefine ilişkin Mihraç, "İnşallah hedefimiz madalya, madalyanın rengi belli olmaz ama hedefimiz altın." dedi.

Milli judocu Bilal Çiloğlu'nun da olimpiyat madalyası hedeflediğinin hatırlatılması üzerine de Mihraç, "İkimize de çok güveniyorum, zaten Bilal de çok hırslı ve stiliyle de dünyaya nam salmış bir sporcu. Bilal 73 kiloda ben 60 kiloda madalya hedefliyoruz. Madalya bekleyen, hedefleyen başka arkadaşlarımız da var; Vedat Albayrak, Mert Şişmanlar, Mikail Özerler, Kayra Sayit. Judoda inşallah o sene bu sene olacak. İnşallah madalyayı ülkemize getireceğiz." şeklinde konuştu.

Milli judocu Mihraç Akkuş: İnşallah Tokyo 2020'den madalya ile döneceğiz (1)

Akkuş, Tokyo, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.08.2020 14:09

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Milli judocu Mihraç Akkuş: 'İnşallah Tokyo 2020'den madalya ile döneceğiz' (1) - Son Dakika Spor
YORUMLAR

Son Dakika

Son Dakika: Türkiye'de 22 Ağustos günü koronavirüs nedeniyle 22 kişi hayatını kaybetti, 1309 yeni vaka tespit edildi Meral Akşener, Karadeniz'deki doğal gaz rezervi keşfini değerlendirdi: Hayırlı olsun, faydalı bir adım Yunanistan'dan Türkiye'nin doğal gaz keşfi için skandal sözler: ABD ve Rusya hak iddia edebilir 4 takla atan otomobilden yara almadan çıkan minik Ayça, korkudan anne ve babasının elini bırakmadı 60 yaşındaki adam, yalnız yaşadığı evde ölü bulundu İstanbul'da Takviye Hazır Kuvvet Müdürlüğü kuruldu Yol verme meselesi yüzünden çıkan kavgada kan aktı: Sürücülerden biri ağır yaralandı AK Parti'den, Türkiye'nin kredi notunu düşüren Fitch Ratings'e sert tepki: İşte size bir suçüstü daha 14 yaşındaki kızını İngiliz anahtarı ile döven acımasız baba tutuklandı Güney Kore'de ikinci dalga nedeniyle koronavirüs kısıtlamaları geri döndü İş insanının başına gelmeyen kalmadı! Kaçırılmıştı, sekreteri intihar etmişti şimdi de bakıcısı ölü olarak bulundu Fahrettin Altun, Erdoğan'ın müjdeyi açıklamadan 1 saat önce Eyüp Sultan'da dua ettiği anları paylaştı Sokak ortasındaki vahşi cinayette bir zanlı tutuklanırken 2 fail aranıyor Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, Karadeniz'deki doğal gaz keşfi dolayısıyla Erdoğan'ı tebrik etti Akrabasının pansiyonuna gitti, 4 metrelik çukura düştü
Taksicilerin bir yolcuya sopalarla saldırarak dövmesi kameraya böyle yansıdı Taksicilerin bir yolcuya sopalarla saldırarak dövmesi kameraya böyle yansıdı         
16:35
Son Dakika: Fenerbahçe, Tolga Ciğerci'nin sözleşmesini yeniledi Son Dakika: Fenerbahçe, Tolga Ciğerci'nin sözleşmesini yeniledi         
16:02
Fenerbahçe ile yollarını ayıran Alper Potuk'a Göztepe talip oldu Fenerbahçe ile yollarını ayıran Alper Potuk'a Göztepe talip oldu         
15:31
FETÖ soruşturmasında aranan spiker saklandığı evde yakalandı FETÖ soruşturmasında aranan spiker saklandığı evde yakalandı         
15:07
Beşiktaş Başkanı Çebi'den tranfer açıklaması: Bazı oyuncular gitmedikçe yenilerini alamayız Beşiktaş Başkanı Çebi'den tranfer açıklaması: Bazı oyuncular gitmedikçe yenilerini alamayız         
15:06
Gelirini 1 milyar dolara çıkarması beklenen Messi, Ronaldo'nun ardından ikinci olacak Gelirini 1 milyar dolara çıkarması beklenen Messi, Ronaldo'nun ardından ikinci olacak         
14:35
Havuza düşen bir yaşındaki çocuğu arkadaşı böyle kurtardı Havuza düşen bir yaşındaki çocuğu arkadaşı böyle kurtardı         
14:05
Doğal gaz rezerviyle ilgili bir değerlendirme de Davutoğlu'ndan geldi: Tebrik ediyorum Doğal gaz rezerviyle ilgili bir değerlendirme de Davutoğlu'ndan geldi: Tebrik ediyorum         
14:01
Erdoğan'ın müjdesini gözyaşlarıyla dinleyen esnaf konuştu: Eleştiren kardeşlerimize Allah'tan inayet diliyorum Erdoğan'ın müjdesini gözyaşlarıyla dinleyen esnaf konuştu: Eleştiren kardeşlerimize Allah'tan inayet diliyorum         
13:49
Fahriye Evcen, makyajsız pozlarıyla Instagram'ı salladı! Bir saatte binlerce beğeni yağdı Fahriye Evcen, makyajsız pozlarıyla Instagram'ı salladı! Bir saatte binlerce beğeni yağdı         
13:42
Evinde izole edilen Mehmet Ali Erbil'in son görüntüsü yayınlandı Evinde izole edilen Mehmet Ali Erbil'in son görüntüsü yayınlandı         
12:47
İngiliz profesörden korkutan iddia: Korona sonrası bebekler küçük doğacak İngiliz profesörden korkutan iddia: Korona sonrası bebekler küçük doğacak         
12:15
4 ay önce oğlu vefat eden Ebru Şallı'dan yürek yakan paylaşım 4 ay önce oğlu vefat eden Ebru Şallı'dan yürek yakan paylaşım         
12:12
Canlı yayında şaşkına çeviren soru: Kocam Fahriye Evcen'e aşık, günaha girer mi? Canlı yayında şaşkına çeviren soru: Kocam Fahriye Evcen'e aşık, günaha girer mi?         
11:17
Malatyalı girişimci, üretim tesisine çevirdiği evde ilaç sanayisi için akrep yetiştiriyor Malatyalı girişimci, üretim tesisine çevirdiği evde ilaç sanayisi için akrep yetiştiriyor         
11:09
Dün gece kampa giden gencin cansız bedeni sabah saatlerinde kayalıklarda bulundu Dün gece kampa giden gencin cansız bedeni sabah saatlerinde kayalıklarda bulundu         
11:05
Emina Jahovic, yazılımcı Rona Gürçay ile aşk yaşamaya başladı Emina Jahovic, yazılımcı Rona Gürçay ile aşk yaşamaya başladı         
10:54
Şarkıcı Gökhan Özoğuz, Türkiye'nin ekonomisi hakkında konuştu: Çok üzülüyorum Şarkıcı Gökhan Özoğuz, Türkiye'nin ekonomisi hakkında konuştu: Çok üzülüyorum         
10:32
İYİ Partili vekil, doğal gaz keşfine inanmadı: Milletimizle alay etmeyin İYİ Partili vekil, doğal gaz keşfine inanmadı: Milletimizle alay etmeyin         
10:03
Koronavirüsün bulaşma şansı sıfıra indirgenebilir mi? Bilim Kurulu üyesi açıkladı Koronavirüsün bulaşma şansı sıfıra indirgenebilir mi? Bilim Kurulu üyesi açıkladı         
09:48
İstanbul'da görülen dev iguana, bakanlık yetkililerini harekete geçirdi İstanbul'da görülen dev iguana, bakanlık yetkililerini harekete geçirdi         
09:42
Suriyeli terzi, iş yerinin önüne astığı tabela ile Türkiye'ye teşekkür etti Suriyeli terzi, iş yerinin önüne astığı tabela ile Türkiye'ye teşekkür etti         
09:08
İkinci el araç fiyatlarındaki artış nedeniyle vatandaşlar hasarlı araçlara yöneldi: Yüzde 35 daha ucuz İkinci el araç fiyatlarındaki artış nedeniyle vatandaşlar hasarlı araçlara yöneldi: Yüzde 35 daha ucuz         
09:06
Namazını yarıda bırakan vatandaş, bayılan genci böyle yakaladı Namazını yarıda bırakan vatandaş, bayılan genci böyle yakaladı         
09:03
Fatih Portakal, doğal gaz keşfine Fatih Portakal, doğal gaz keşfine "Hayırlı olsun" deyip sorularını peş peşe sıraladı         
08:29
Ağrı Dağı'nın dorukları çöplüğe döndü Ağrı Dağı'nın dorukları çöplüğe döndü         
08:22
Hırsız ihbarı üzerine harekete geçen özel harekat polisleri, kapıyı kırınca şaşkına döndü Hırsız ihbarı üzerine harekete geçen özel harekat polisleri, kapıyı kırınca şaşkına döndü         
08:18
Yetişkin film yıldızı Johnny Sins, en çok beğendiği Türkçe şarkıyı takipçileriyle paylaştı Yetişkin film yıldızı Johnny Sins, en çok beğendiği Türkçe şarkıyı takipçileriyle paylaştı         
23:39
Kadıköy'deki gözaltı olayı sonrası açığa alınan iki polis görevlerine iade edildi Kadıköy'deki gözaltı olayı sonrası açığa alınan iki polis görevlerine iade edildi         
22:21
Parktaki ağaçlara kadın iç çamaşırı asılması vatandaşların tepkisi çekti Parktaki ağaçlara kadın iç çamaşırı asılması vatandaşların tepkisi çekti         
21:36
Bakan Koca, 32 kişinin enfekte olduğu düğünün detaylarını paylaştı Bakan Koca, 32 kişinin enfekte olduğu düğünün detaylarını paylaştı         
20:06
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.08.2020 20:36:50. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Milli judocu Mihraç Akkuş: "İnşallah Tokyo 2020'den madalya ile döneceğiz" (1) - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei