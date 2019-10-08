Son Dakika Haberleri: Milli judocu Mikail Özerler'den bronz madalya
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Milli judocu Mikail Özerler'den bronz madalya

1 saat önce

Milli judocu Mikail Özerler, Brasilia Grand Slam müsabakalarında bronz madalya kazandı.

Milli judocu Mikail Özerler'den bronz madalya, System.String[]

Milli judocu Mikail Özerler, Brasilia Grand Slam müsabakalarında bronz madalya kazandı.

Türkiye Judo Federasyonundan yapılan açıklamada, Brezilya'nın başkenti Brasilia'da düzenlenen organizasyonda 90 kiloda Mikail Özerler'in, üçüncülük maçında İtalyan rakibi Nicholas Mungai'yle karşılaştığı belirtildi.

Mikail'in normal süresi puansız tamamlanan maçı, rakibine üçüncü "shido"yu verdirerek kazandığı ve üçüncülüğü elde ettiği ifade edildi.

Açıklamada, turnuvada tatamiye çıkan kadın judoculardan +78 kiloda Kayra Sayit ile erkekler +100 kiloda Cemal Erdoğan'ın ilk turda rakiplerine yenilerek elendikleri kaydedildi.

Brasilia, Spor

Haber Yayın Tarihi: 08.10.2019 11:24 Kaynak: AA
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