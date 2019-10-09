Son Dakika Haberleri: Milli judocu mikail özerler'den bronz madalya
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Milli judocu mikail özerler'den bronz madalya

1 saat önce

Brezilya'nın başkenti Brasilia'da düzenlenen grand slam müsabakalarının son gününde, erkekler 90 kiloda milli sporcu Mikail Özerler bronz madalyanın sahibi oldu.

Milli judocu mikail özerler'den bronz madalya, System.String[]

Brezilya'nın başkenti Brasilia'da düzenlenen grand slam müsabakalarının son gününde, erkekler 90 kiloda milli sporcu Mikail Özerler bronz madalyanın sahibi oldu.

Tokyo 2020 Yaz Olimpiyat Oyunları'na kota puanı kazandıran turnuvalar arasında bulunan Brasilia Grand Slam karşılaşmalarının son gününde, erkekler 90 kiloda Mikail Özerler, bronz madalya mücadelesinde İtalyan Nicholas Mungai ile karşılaştı. Normal süresi puansız tamamlanan zorlu mücadelede, rakibine altın skorda üçüncü shidoyu verdiren milli judocu, maçı kazanarak üçüncülüğünü ilan etti.

Mikail Özerler madalya yolunda ilk turu maç yapmadan geçti. Özerler, ikinci maçında İtalyan Matteo Marconcini'yi ipponla yendi ve çeyrek finalist oldu. Sırp Nemanja Majdov'i normal süresi puansız tamamlanan maçın altın skorunda ipponla yenen Özerler, yarı finale yükseldi. Bu turda Kübalı Ivan FelipeSilva Morales'e yenilen milli judocu, bronz madalya maçında İtalyan Nicholas Mungai'yı altın skorda yenerek (3 shido) üçüncülük kürsüsündeki yerini aldı.

Tatamiye çıkan diğer milli judoculardan kadınlar +78 kiloda Kayra Sayit ilk maçında Çinli Shiyan Xu'ya, erkekler +100 kiloda ise Cemal Erdoğan ilk turda Venezuelalı Pedro Pineda'ya yenilerek elendi.

Brezilya, Spor

Haber Yayın Tarihi: 09.10.2019 10:15 Kaynak: DHA
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