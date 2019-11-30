Milli judocu Muhammed Mustafa Koç, hedef büyüttü

Milli judocu Muhammed Mustafa Koç, 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda altın madalya kazanarak başarılarını taçlandırmak istiyor.

Ümitler Dünya Şampiyonası ile 23 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası'nda üçüncülükleri, Avrupa Olimpik Gençlik Yaz Festivali'nde şampiyonluğu bulunan 19 yaşındaki Koç, çalışmalarını Tekirdağ'da sürüyor.

Günün büyük bölümünü spor salonunda geçiren genç sporcu, Japonya'nın başkenti Tokyo'da düzenlenecek 2020 Olimpiyat Oyunları'nda kürsünün en üst basamağına çıkmayı amaçlıyor.

Koç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ağabeyine özenerek başladığı judoda Türkiye'yi en iyi şekilde temsil ettiği için mutlu olduğunu söyledi.

Bu yıl Türkiye Büyükler Şampiyonası'nda 81 kiloda birinci olduğunu anlatan Koç, "Bu sene kamp sürecim çok yoğundu. Ocak ayında çalışmalara başladım ve hala kamplar devam ediyor. Kamp süreçlerinin dışında çeşitli şampiyonalara katıldım. En son katıldığım Avrupa Şampiyonası'nda da çok şükür madalya kazandım." dedi.

"Çalışmalarımın karşılığının bu olmadığını düşünüyorum"

Bu yıl katıldığı uluslararası şampiyonalarda altın madalya kazanamamanın üzüntüsünü yaşadığını ifade eden Muhammed Mustafa Koç, "Avrupa Şampiyonası'ndan sonra kendime kızdım. 'Aslında sen Avrupa ve dünya şampiyonu olabilirdin.' dedim. Çalışmalarımın karşılığının bu olmadığını düşünüyorum. Çünkü kürsüdeki sporcuları daha önceki maçlarda yenmiştim. Bu durum beni biraz üzdü. Ama seneyi madalyasız kapatmadığım için mutluyum." diye konuştu.

Koç, her sporcunun hayalinin madalya kazanmak olduğunu, bunun için de çok çalıştığını dile getirdi.

Katıldığı yarışmalarda Türk bayrağını göndere çektirmek istediğini vurgulayan Koç, şunları aktardı:

"Bu yıl Avrupa Şampiyonası'nda üçüncü olduktan sonra Barış Pınarı Harekatı'ndaki askerlerimize destek olmak için selam gönderdim. Bilsinler ki bir kardeşleri onları düşünüyor, minderde vatanı için ter döküyor. Ben de vatani görevimi minderde yapıyorum gibi düşündüm. Şimdi 2020 Olimpiyat Oyunları'na kadar çok yoğun bir tempoda olacağım. Avrupa ve Dünya Şampiyonalarında bronz madalya aldım. Hedefim olimpiyat şampiyonluğu. İnşallah onu da kazanacağım."

Nelda Şilli: "Ülkemize olimpiyatlarda da madalya getirecektir"

Tekirdağ Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Antrenörü Nelda Şilli de sporcusunun yoğun bir tempoda olimpiyatlara hazırlandığını dile getirdi.

Muhammed Mustafa Koç'un yükselen bir başarı grafiği olduğunu anlatan Şilli, "2017'de EYOF'ta şampiyon oldu. Dünya üçüncülüğü var. Yakın zamanda da Avrupa üçüncülüğü kazanarak bizleri mutlu etti. Bu şekilde kendini geliştirmeye devam ederse ülkemize olimpiyatlarda da madalya getirecektir." ifadelerini kullandı.