Tokyo'dan madalyayla dönen milli judocu Recep Çiftçi, başarısıyla gururlandırdı - Son Dakika

2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'nda erkekler judo 60 kiloda bronz madalyanın sahibi olan Recep Çiftçi, 2024 yılındaki olimpiyatlarında altın madalya kazanmak istiyor.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü sporcularından 26 yaşındaki Çiftçi, yaklaşık 6 sene ilgilendiği güreş sporunun ardından antrenörünün yönlendirmesiyle geçiş yaptığı judoda, olimpiyatlarda bronz madalya kazanmanın gururunu yaşıyor.

Türkiye'ye Tokyo 2020'deki ilk madalyasını getiren Çiftçi, yaklaşık 2 aylık bir maratonun ardından Kocaeli'nin İzmit ilçesinde yaşayan eşi Zeynep Loura Çiftçi ve 2,5 aylık oğlu Oğuzhan ile hasret gideriyor.

Doğuştan gözlerinde yüzde 50 görme kaybı bulunan Recep Çiftçi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, olimpiyatlara hazırlık sürecinin güzel geçtiğini belirtti.

Olimpiyatlara iyi hazırlandıklarını vurgulayan Çiftçi, "Çünkü olimpiyatlar gerçekten çok zor bir yer. Orada insanlar performanslarını en üst düzeyde, göstermek için uğraşırlar. Biz de orada elimizden geleni yaptık. Performansımızın en üst düzeyini gösterdik. Bronz madalya aldık. Ülkemiz için hayırlı olsun." dedi.

Çiftçi, altın madalya hedefiyle olimpiyatlara gittiğine işaret ederek, "Ülkemiz İstiklal Marşını gerçekten okutmak çok istiyordum. Yani benim için bu hayattaki en çok istediğim şey oydu galiba. İstiklal Marşını bütün ülkelerin önünde okutmak ve onların bizi ayakta dinlemesini çok istemiştim, ama kısmet olmadı. Bronz madalya aldım. Çok zorlu bir yer. Bronz madalya almak bile çok zor orada." İfadelerin kullandı.

-"Bebeğim 20 günlükken, ülke kotasının bana geldiği haberin aldım"-

Olimpiyatlardaki atmosfere değinen Çiftçi, üzerinde baskı hissettiğini, yetkililerin kendisine çok yardımcı olduğunu kaydetti.

Çiftçi, olimpiyatlardan sonra tebrik için yüzlerce kişinin telefonla aradığını, mesaj attığını vurgulayarak, tanımadığı insanların bile tebrik ettiğini ve bundan dolayı gurur duyduğunu bildirdi.

Bebeğini 2 ay göremediğini anlatan Çiftçi, şunları söyledi:

"Bebeğim 20 günlükken, ülke kotasının bana geldiği haberin aldım. Mecbur gitmem gerekiyordu. Gitmek gerçekten çok zordu, bebeği bırakmak zordu. Bir yandan istemiyordum ama onun geleceği için ülkemiz için bunu yapmam gerekiyordu.Herkes fedakarlık yapar tabi ki… Bizim de yaptığımız en büyük fedakarlıklardan bir tanesi buydu. Yani zor. 2 ayda sonra onu gördüm. ve çok büyüktü. Büyümüş yani bayağı büyümüş, Eşim her zaman benim yanımda oldu. En büyük destekçim kendisiydi zaten. Hiç bir zaman bana olumsuz şekilde bir şey demedi.her zaman bana güvendi, her zaman yanımdaydı. Kendisine çok teşekkür ediyorum."

-"Gözümde yüzde 50 doğuştan görme kaybı var"

Çiftçi, 2 kardeşinin güreşle ilgilendiğini ve derecelerinin bulunduğunu vurgulayarak, kardeşlerinin de iyi yerlere geleceğine inandığını bildirdi.

Güreşe 14 yaşında başladığını, 12 senelik bir spor geçmişinin bulunduğunu belirten Çiftçi, Batman Petrolspor alt yapısında 2015 yılına kadar süreç yaptığını bildirdi.

Çiftçi, antrenörünün kendisini judo sporuna yönlendirdiğini aktararak, "Ondan sonra zaten belli bir müddetten sonra paralimpik kategorisine yarışabileceğimi söyledi. Güreş, judoda 6 senelik bir çalışmayla iyi yerlere gelmemi sağladı. Tabi ki bunun alt yapısı biraz güreşten de geliyor. Onun da etkisi var. Gözünde yüzde 50 doğuştan görme kaybım var. Ben de bunu sonradan fark ettim. Çünkü insanlar doğuştan olunca herkesi kendileri gibi görüyor sanıyor ve bilmiyorlar. Biz de bunu doktora gittikten sonra anladık. Kesinlikle iyi ki judo yapmışım."

-"6 sene için içinde olimpiyatlarda bronz madalya kazanmak gerçekten zor"-

Judo serüveninin, 2015 yılında başladığına işaret ederek, aynı yıl Güney Kore'de müsabakalara katıldığını ve tecrübesizliği nedeniyle yenildiğini hatırlattı.

"Ama o yenilgi beni gerçekten güçlendirdi" diyen Çiftçi, 6 ay sonra katıldığı Avrupa Şampiyonasında bronz madalya kazandığını ve Avrupa'daki ilk madalyasını elde ettiğini anlattı.

Çiftçi, madalya kazanmaya başladıktan sonra başarılarının arttığını aktararak, "Bu olimpiyatta aldığımı bronz madalya beni daha çok tetikledi. 2024 olimpiyatlarında daha ciddi bir şekilde gidiyorum, Orada kesinlikle en kötü final düşünüyorum. En kötü ihtimal tabi… Zaten birinci amacım İstiklal Marşını okutmak ve altın madalya kazanmak. 6 sene için içinde olimpiyatlarda bronz madalya kazanmak gerçekten zor. Ama ben de çok çalıştım. Bu madalya benim için çok önemli ama bu madalyanın gerçek sahibi kesinlikle eşimdir. " İfadelerini kullandı.

Çiftçi, 1,5 yıl önce evlendiğini ve eşiyle judo sayesinde tanıştığını vurgulayarak, "Eşim İngiltere'de avukatlık yapıyordu. O da hobi amaçlı judo yapıyordu. Biz Judo vasıtasıyla tanıştık." diye konuştu.

Evin bir odasının kapısına demir parmaklık yaptırarak 2 köpek besleyen Çiftçi, "Köpeklerime 1,5 yıldır bakıyorum. Onlar beni çok özledi, ben de onları çok özledim."

-"Hem oğlumuz için hem ülkemiz için verdiği sözü tuttu"

Zeynep Loura Çiftçi de (28) eşinden ilk defa aldı kalmadığını, eşinin sürekli kamplara katıldığını belirtti.

Olimpiyatları heyecanla takip ettiğini anlatan Çiftçi, "Alıştık ama bu 2 ay zordu. Çünkü yeni bebeğimiz doğdu. Recep'in ailesi burada olduğu için bana çok yardımcı oldular. Onlara da teşekkür ediyorum, Ayrıca Recep her gün arıyordu. Madalya kazandı, Hem oğlumuz için hem ülkemiz için verdiği sözü tuttu. Mutluyuz. İlk duyduğumuzda çok mutlu oldum. Gurur duyuyoruz." şeklinde konuştu.

Çiftçi, eşi milli sporcu olduğu için Türkiye'de yaşamayı kabul ettiğini vurgulayarak, eşinin büyük başarılara imza atacağına inandığını söyledi.

Ailesinin İngiltere'de yaşadığını anlatan Çiftçi, ailesinin de damatlarının başarılarından dolayı çok mutlu olduğunu kaydetti.