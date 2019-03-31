Milli Judocu Talha Büyükeser'den Bronz Madalya
1 saat önce
ANKARA / DHAÜmitler Judo Avrupa Kupası, Rusya'nın Tula kentinde başladı.
ANKARA/ DHA
Ümitler Judo Avrupa
Kupası, Rusya
'nın Tula kentinde başladı. İlk gün mücadelesinde tatamiye çıkan 55 kilodaki Talha Büyükeser bronz madalyanın sahibi oldu.
Ümitler Judo Avrupa Kupası'nda erkekler 55 kiloda Talha Büyükeser ile Muhammed Demirel bronz madalya mücadelesinde karşı karşıya geldi. Talha Büyükeser altın skor ile sonuca gitti ve 3'üncülük kürsüsüne çıktı. Muhammed Demirel ise 5'incilikte kaldı.
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Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 02:37 Kaynak: DHA
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