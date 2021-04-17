Milli judocu Vedat Albayrak, Avrupa şampiyonu oldu

Avrupa Judo Şampiyonası'nda milli sporcu Vedat Albayrak, altın madalya kazandı.

Türkiye Judo Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Portekiz'in başkenti Lizbon'da gerçekleştirilen organizasyonun ikinci gününde erkekler 81 kiloda tatamiye çıkan Vedat Albayrak, ilk turu bay geçti. İkinci turda Azerbaycanlı Murad Fatiyev'i, üçüncü turda Fransız Nicolas Chilard'ı, çeyrek finalde Rus Aslan Lappinagov'u ve yarı finalde Portekizli Anri Egutidze'yi ipponla yenen milli sporcu, finalist oldu.

Finalde Belçikalı Matthias Casse ile mücadele eden ve rakibine altın skorda ipponla üstünlük sağlayan Vedat Albayrak, sıkletinde Avrupa şampiyonluğunu elde etti.

İkinci günde tatamiye çıkan milli sporculardan erkekler 73 kiloda Bilal Çiloğlu, ilk turu maç yapmadan geçti. İkinci turda Lüksemburglu Dos Santos'u, üçüncü turda Macar Miklos Ungvari'yi, çeyrek finalde Belaruslu Vadzim Shoka'yı ipponla yenen milli sporcu, yarı finale yükseldi. Bu turda İsrailli Tohar Butbul'a normal süresi puansız geçilen müsabakada altın skorda yenilen Bilal Çiloğlu, bronz madalya için Rus Musa Mogushkov ile yaptığı karşılaşmayı da kaybetti ve beşinci oldu.

Milli sporculardan kadınlar 70 kiloda Minel Akdeniz, erkekler 73 kiloda Bayram Kandemir ve 81 kiloda Muhammed Mustafa Koç ise ikinci turda elendi.

Şampiyonanın son gününde yarın kadınlar +78 kiloda Kayra Sayit, erkekler 90 kiloda Mihael Zgank, 100 kiloda Mert Şişmanlar ve +100 kiloda Cemal Erdoğan mücadele edecek.