Milli judocu Vedat Albayrak: "Takım halinde birçok madalya alacağımıza inanıyorum" - Son Dakika

Milli judocu Vedat Albayrak: "Takım halinde birçok madalya alacağımıza inanıyorum"

03.11.2020 12:05

Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de düzenlenen grand slam turnuvasında altın madalya kazanan milli judocu Vedat Albayrak, 4 yıldır sistemli ve disiplinli bir şekilde çok iyi çalıştıklarını, bunun da madalyaları getirdiğini, Tokyo'da da olimpiyat madalyasını hedeflediğini söyledi.

Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de düzenlenen grand slam turnuvasında altın madalya kazanan milli judocu Vedat Albayrak, 4 yıldır sistemli ve disiplinli bir şekilde çok iyi çalıştıklarını, bunun da madalyaları getirdiğini, Tokyo'da da olimpiyat madalyasını hedeflediğini söyledi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle verilen 8 aylık aranın ardından düzenlenen ilk uluslararası judo turnuvasında altın madalya kazanan milli sporcu Vedat Albayrak, AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Vedat Albayrak, turnuvaya hazırlık sürecine ilişkin, "Haziranda adaptasyon kampıyla çalışmalarımıza başladık. Sonrasında Erzurum'da kondisyon kampı yaptık. Peşinden minder kampı için Antalya'da toplandık. Burada judo teknik ve sürat çalışmaları gerçekleştirdik." diye konuştu.

Pandemi sürecinde antrenman ve kamp çalışmalarına izin çıktıktan sonra çok iyi hazırlandıklarını aktaran milli judocu, "Federasyonumuzun da desteğiyle yoğun bir antrenman sezonu geçirdik diyebilirim. Halen de kampta çalışmalarımıza devam ediyoruz. Çok kaliteli hocalarla çalışıyoruz. Kovid-19 şartlarına da riayet ederek iyi bir hazırlık yapıyoruz. Her türlü destek bize sağlanıyor." ifadelerini kullandı.

"Budapeşte Grand Slam turnuvasında finalde Kanadalı judocu Antoine Valois-Fortier'i ipponla yenerek altın madalya kazandınız, organizasyon nasıl geçti?" şeklindeki soru üzerine Vedat Albayrak, şunları kaydetti:

"Kovid-19 nedeniyle 8 ay gibi uzun bir süre turnuvalarda maça çıkmamıştık, bu aradan sonraki ilk organizasyon olması tabii ki bizi zorladı. Bütün rakipler dişliydi, fakat yarı finalde karşılaştığım Rus sporcu Khasan Khalmurzaev kendisini kanıtlamış, 2016 Rio Olimpiyat Oyunları'nda şampiyon olmuş, zorlu bir rakipti. Khalmurzaev ile daha önce de maç yapmış ve yenmiştim, yine yeneceğime inanıyordum. Başa baş gidiyordu, wazari ile yenilirken iki wazari skoru atarak maçı aldım. Final müsabakası yaptığım Kanadalı Antoine Valois-Fortier fizik olarak uzun boyluydu, kontrol etmesi zordu fakat antrenörümüzle yaptığımız taktiği sahaya yansıtabildik, altın madalya için birinin kazanması lazımdı ve galip geldik."

"Her sporcunun rüyası gibi benim de hedefim olimpiyat şampiyonluğu"

"Uluslararası bir turnuvada birinci olarak ay-yıldızlı bayrağı dalgalandırmak, İstiklal Marşı'nı okutmak size nasıl duygular yaşatıyor?" şeklindeki soruya milli sporcu, "Vatanımızı en iyi şekilde temsil etmek için çıkıyoruz. Federasyonumuzu, takımımı temsilen altın madalya kazanarak podyuma çıkıp bayrağımızı dalgalandırıp İstiklal Marşı'mızı dinletmek benim için gurur verici, çok güzel, sevindirici bir şey." cevabını verdi.

Son dönemde judoda elde edilen uluslararası başarılarla ilgili Vedat Albayrak, "Son 4 yıldır takım halinde sistemli ve disiplinli bir şekilde çalışıyoruz. Kazandığımız madalyalar, bu disiplinli çalışmalar ile geliyor. Daha da başarılı olacağımıza inanıyorum. Önümüzde Avrupa Şampiyonası ve sonra Zagreb Grand Prix turnuvası var. Bu turnuvalarda da takım olarak çok iyi dereceler ve puanlar alacağımıza inanıyorum." şeklinde konuştu.

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'ndaki hedefi ve Türk judosu için bu olimpiyatları nasıl gördüğüne yönelik de milli sporcu, "Her sporcunun rüyası gibi benim de hedefim Tokyo'da olimpiyat şampiyonu olup dünya spor tarihine geçmek. Ülkeme olimpiyat madalyası ile dönmek. Bunu Gençlik ve Spor Bakanlığımızın, federasyonumuzun desteğiyle başarabilecek bir takımımız var. Federasyon başkanımız judonun içinden gelmiş, iki kez olimpiyat görmüş biri. Bu, bizim için ayrıca bir şans. Antrenörümüz Avrupa'da en iyi antrenör seçilmiş bir hoca, takım arkadaşlarım da sıkletlerinde kendilerini kanıtlamış, genç ve dinamik bir ekip. Önümüzdeki turnuvalarda ve Tokyo'da takım halinde birçok madalya alıp başarılı olarak ülkemizi en iyi şekilde temsil edeceğimize inanıyorum." ifadelerini kullandı.

Milli judocu Vedat Albayrak: Takım halinde birçok madalya alacağımıza inanıyorum
Milli judocu Vedat Albayrak: Takım halinde birçok madalya alacağımıza inanıyorum
Milli judocu Vedat Albayrak: Takım halinde birçok madalya alacağımıza inanıyorum
Milli judocu Vedat Albayrak: Takım halinde birçok madalya alacağımıza inanıyorum

Altın Madalya, Olimpiyat, Tokyo, Milli, Spor, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Spor Milli judocu Vedat Albayrak: 'Takım halinde birçok madalya alacağımıza inanıyorum' - Son Dakika Spor


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