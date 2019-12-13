Milli judocu Vedat Albayrak'tan bronz madalya - Son Dakika
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Milli judocu Vedat Albayrak'tan bronz madalya

6 saat önce

Milli judocu Vedat Albayrak, Çin'de düzenlenen Qingdao Masters'da bronz madalya kazandı.

Milli judocu Vedat Albayrak'tan bronz madalya, System.String[]

Milli judocu Vedat Albayrak, Çin'de düzenlenen Qingdao Masters'da bronz madalya kazandı.

Erkekler 81 kiloda mücadele eden milli judocu Vedat Albayrak, Qingdao Masters'ın ikinci gününde İtalyan Christian Parlati ile yaptığı bronz madalya maçını altın skorda waza-ari puanıyla kazanarak kürsüye çıktı.

Milli judocu, ilk turu maç yapmadan geçti. İkinci turda Mısırlı Mohamed Abdelaal'i, üçüncü turda Mogol DagvasurenNyamsuren'i ipponla yenen Albayrak çeyrek finale çıktı. Bu turda Rus Khasan Khalmurzaev'i altın skorda waza-aripuanıyla yenen judocu yarı finalist oldu. Vedat Albayrak, İsrailli Sagi Muki'ye yenildi ve bronz madalya için İtalyan Christian Parlati'yle karşılaştı. Normal süresi puansız tamamlanan müsabakanın altın skor bölümünde rakibine waza-ari puanıyla üstünlük sağlayan Vedat Albayrak bronz madalyanın sahibi oldu.

Qingdao Mastres'ın yarın son gününde kadınlar +78 kiloda Kayra Sayit ilk turu bay geçerken, ikinci maçında Brezilyalı M. Suelen Altheman ile mücadele edecek. Erkekler 90 kiloda Mikail Özerler de ilk turu maç yapmadan geçerken ikinci turda Slovak Peter Zilka ile karşılaşacak.


- Ankara
Çin Halk Cumhuriyeti, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.12.2019 02:29 Kaynak: DHA
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