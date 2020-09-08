Milli judocular 2020 Tokyo Olimpiyatları hazırlıklarına Erzurum'da devam ediyor

Olimpik milli judocular 2020 Tokyo Olimpiyatları hazırlıklarını Erzurum'da sürdürüyor.

Türkiye Judo Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında yeni normalleşme döneminde 25 Ağustos'ta ikinci kamplarına başlayan Kadın ve Erkek Olimpik Milli Takımı, Erzurum Palandöken Kayak Merkezi'nde kondisyon, motorik performans ve teknik ağırlıklı antrenmanlarına devam ediyor.

45 milli judocu, Sağlık Bakanlığı'nın belirlediği salgın kurallarına uyarak günde çift antrenmanla yoğun çalışıyor.

Uluslararası Judo Federasyonu'nun ilan edeceği turnuvalar için hazır olmak isteyen milli judocuların kampı 15 Eylül'de sona erecek ardından Antalya'da yeni bir kamp açılması bekleniyor.