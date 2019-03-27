Milli Judocular 3 Ayrı Organizasyonda Sahne Alacak

Judoda büyük erkek, büyük kadın ve ümit erkek milli takımları, 29-31 Mart tarihlerinde 3 ayrı organizasyonda Türkiye'yi temsil edecek.

Judoda büyük erkek, büyük kadın ve ümit erkek milli takımları, 29-31 Mart tarihlerinde 3 ayrı organizasyonda Türkiye'yi temsil edecek.



Türkiye Judo Federasyonundan (TJF) yapılan açıklamaya göre, Gürcistan'ın başkenti Tiflis'teki Grand Prix müsabakalarında 6 kadın, Arnavutluk'un başkenti Tiran'da düzenlenecek Büyükler Balkan Şampiyonası'nda 9 kadın ve 7 erkek, Rusya'nın Tula kentinde yapılacak Avrupa Ümitler Kupası'nda da 8 erkek sporcu tatamiye çıkacak.



Bu arada, 6 Türk sporcunun yer alacağı Gürcistan'daki Grand Prix müsabakaları, 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'na da puan verecek.



Organizasyonlarda mücadele edecek Türk sporcular ve sıkletleri ise şöyle:



Grand Prix müsabakaları (29-31 Mart):



Kadınlar:



48 kilo: Gülkader Şentürk ve Nazlıcan Kılıç.



52 kilo: Damla Çalışkan ve İrem Korkmaz.



57 kilo: Şeyma Özerler ve Meltem Dindar.



Büyükler Balkan Şampiyonası (30-31 Mart):



Kadınlar:



48 kilo: Çiçek Akyüz.



52 kilo: Rabia Şenyayla, Sedanur İçağası ve Melda Pınar.



57 kilo: Merve Taş ve Ayşegül Yıldırım.



70 kilo: Senanur Şahbaz.



78 kilo: Sıdıka Işık ve Sümeyra Aykaç.



Erkekler:



60 kilo: Ahmet Saçan.



66 kilo: Fırat Özkan ve İhsan Oba.



81 kilo: Onurcan Tatlıcıoğlu.



90 kilo: Salih Karaman ve Hasancan Kolcu.



100 kilo: Şayan Nesirpur.



Ümitler Avrupa Kupası (30-31 Mart):



Erkekler:



50 kilo: Uluer Göç ve Enes Çakan.



55 kilo: Talha Büyükeser.



60 kilo: Berat Bahadır ve Ali Demirel.



73 kilo: Hüdai Özgürbüz ve Musa Şimşek.



81 kilo: Ata Demirtaş.

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