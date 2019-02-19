Milli Judocular Almanya'da Tatamiye Çıkacak
1 saat önce
Milli judocular, Almanya'nın ev sahipliğinde organize edilecek Grand Slam müsabakalarında tatamiye çıkacak.
Milli judocular, Almanya
'nın ev sahipliğinde organize edilecek Grand Slam müsabakalarında tatamiye çıkacak. Türkiye
Judo Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 22-24 Şubat tarihlerinde Düsseldorf
kentinde düzenlenecek müsabakalarda Türkiye, 6 kadın sporcuyla temsil edilecek.
Müsabakalarda 48 kiloda Melisa Çakmaklı
, Gülkader Şentürk ve Nazlıcan Kılıç, 52 kiloda İrem Korkmaz ve 57 kiloda Şeyma Özerler ile Meltem Dindar kürsüde yer alabilmek için mücadele edecek.
Milliler, müsabakaların ardından aynı kentte 25- 28 Şubat
tarihlerinde Alman sporcularla ortak kamp yapacak. Kampa Grand Slam müsabakalarında yer alan sporcuların yanı sıra Tuğçe Beder, Kübranur Esir ve Minel Akdeniz
de katılacak.
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Haber Yayın Tarihi : 19.02.2019 10:44 Kaynak: AA
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