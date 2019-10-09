Milli judocular Avrupa Şampiyonasına hazır

Türkiye İşitme Engelliler Kadın ve Erkek Judo A Milli Takımı, Belçika'da düzenlenecek olan Avrupa Şampiyonası hazırlıklarını Manisa'nın Salihli ilçesindeki kamp ile tamamladı. Şampiyonada Türkiye'yi 9 erkek 4 kadın olmak üzere 13 sporcu temsil edecek olan judocular, Salihli'den uğurlandı



Salihli'de 2 kamp dönemi geçirdiklerini belirten İşitme Engelliler Judo Milli Takım Antrenörü Osman Gökçül, "Şampiyonaya en iyi şekilde hazırlandık. Bizleri Salihli'de en iyi şekilde ağırlayan Salihli halkına teşekkür ediyorum. İnşallah Belçika'dan hem takım halinde hem de ferdi olarak bir çok madalyayı ülkemize getireceğiz" dedi.



Kaymakam Sağlam ziyaret etti



Salihli Kaymakamı Mehmet Kamil Sağlam da İşitme Engelliler Judo Milli Takımı'nı ziyaret etti. Avrupa Şampiyonasına katılacak olan Ay-yıldızlı sporculara başarılar dileyen Kaymakam Sağlam, milli judoculara tatlı ikramında bulundu. Belçika'dan madalyalarla dönmeleri temennisinde bulunan Kaymakam Sağlam, milli judocularla hatıra fotoğrafı çektirdi.



Kaymakam Sağlam'a milli judoculara ziyaretinde İlçe Gençlik ve Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Müdürü Oktay Ayaz ile Okul Sporları Koordinatörü Cengiz Yılmaz eşlik etti. - MANİSA